На планете существует более 1480 видов съедобных овощей, однако большинство из них практически исчезло из нашего рациона. Исследователи предупреждают, что сокращение овощного разнообразия может сказаться не только на питании людей, но и на способности сельского хозяйства противостоять изменению климата.

Овощные прилавки по всему миру становятся все менее разнообразными. По мнению ученых из Всемирного центра овощеводства (World Vegetable Center), эта тенденция представляет серьезную угрозу для здоровья людей, продовольственной безопасности и будущего сельского хозяйства.

Несмотря на то что в мире существует более 1480 видов съедобных овощей, большинство людей регулярно употребляют лишь небольшую часть этого разнообразия. Морковь, картофель и лук давно стали привычными продуктами, тогда как многие другие культуры — например, крылатые бобы, гай лан или андская ока — постепенно исчезают из повседневного рациона.

По словам исследователей, разнообразие овощей сокращалось постепенно. Сначала человек отобрал лишь часть диких растений для выращивания, а затем ассортимент еще сильнее сузился из-за индустриализации сельского хозяйства, глобализации и распространения массового производства.

Это отражается не только на том, что мы видим на полках магазинов, но и на качестве питания.

«Решение заключается не только в том, чтобы выращивать больше овощей, но и в том, чтобы выращивать больше разных видов овощей», — отметил руководитель исследования Маартен ван Зонневелд.

По его словам, огромное разнообразие овощей по-прежнему сохраняется в традиционных сортах и их диких родственниках. Именно эти растения могут стать источником новых культур, способных лучше переносить изменения климата.

Еще одна проблема связана с устойчивостью сельского хозяйства. Многие малоизвестные овощные культуры обладают ценными свойствами — они лучше выдерживают засуху, жару, болезни и вредителей. Эти особенности могут помочь селекционерам создавать более устойчивые сорта в условиях глобального потепления.

Исследователи также обращают внимание на опасность монокультур — выращивания одного и того же растения на огромных площадях. Если такой сорт оказывается уязвимым перед болезнью или вредителем, урожай может быть потерян сразу на больших территориях.

«Овощное биоразнообразие — одно из важнейших мировых богатств для улучшения питания людей и адаптации сельского хозяйства к меняющемуся климату. Однако мы теряем его именно тогда, когда оно нужнее всего», — подчеркнул руководитель программы по сохранению генетических ресурсов Crop Trust Колин Хури.

Авторы исследования считают, что остановить этот процесс еще возможно. Они предлагают сосредоточиться на четырех направлениях: сохранять традиционные сорта овощей и их диких родственников, активнее использовать их в селекции новых культур, расширять ассортимент выращиваемых овощей и учитывать вопросы биоразнообразия при разработке государственной политики в области сельского хозяйства, здравоохранения и экологии.

Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

По мнению ученых, сохранение разнообразия овощей — это не только вопрос защиты природы, но и важное условие продовольственной безопасности в условиях меняющегося климата.