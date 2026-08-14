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Танки США напоролись на дроны: война уже никогда не будет прежней 2 616

Техно
Дата публикации: 14.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: танки США

На военных учениях Combined Resolve («Совместная решимость») в Германии проявилась уязвимость американских войск перед беспилотниками, сообщили знакомые с событиями источники The Wall Street Journal.

Пыль – находка для шпиона

Военные учения Combined Resolve состоялись в начале этого года, в них приняли участие около 3500 американских военнослужащих. Их задачей было штурмовать позиции, усиленные украинскими военными из 412 полка Сил беспилотных систем Nemesis.

По словам источников, украинские операторы БПЛА без особого труда обнаруживали американские подразделения и бронетехнику, прибывшую в рамках ротации с Форт-Худа в Техасе, которые оснащены стандартными системами радиоэлектронной борьбы и средствами противодействия беспилотникам.

Тяжелая бронетехника поднимала пыль, благодаря чему ее было легче обнаруживать украинским разведывательным дронам. После чего по ним работали условные дроны-камикадзе.

Учиться военному делу настоящим образом

В ходе учений операторы БПЛА смогли без труда обнаружить и условно поразить американские подразделения и бронетехнику. Украинские беспилотники уничтожали американскую технику настолько быстро, что ее приходилось возвращать в обучающий сценарий как новые условные единицы. В реальном бою у американцев танки закончились бы еще до конца сражения.

Справедливости ради отметим, что за две недели учений американцы стали лучше противостоять дронам: рассредоточиваться, маскировать технику и использовать средства радиоэлектронной борьбы.

Тенденция, однако

Отметим, что эта информация лишь подтверждает тенденцию, которая проявилась во время войны в Украине: наличие дронов радикально меняет современные боевые действия, делая критически уязвимой бронетехнику, которая ранее во всех военных доктринах являлась основой атаки. Что, соответственно, максимально затрудняет наступательные действия.

Это проявляется сейчас не только в украинской войне, но и, например, в войне в Южном Ливане, где израильская армия не смогла обеспечить глубокого прорыва, натолкнувшись на дроны «Хезболлы».

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#танки #дроны #беспилотники
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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