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Открыта самая высокая в Европе статуя Девы Марии – она на 12 метров выше рижской Милды 1 58

Техно
Дата публикации: 15.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: статуя Девы Марии

В субботу в Польше во время торжественного церковного богослужения была освящена гигантская статуя Девы Марии, которая стала самым большим изображением матери Иисуса в Европе – её высота превышает 55 метров, сообщает dpa.

Для сравнения: общая высота Памятника Свободы в Риге составляет 42,7 метра. Сама медная фигура женщины Милды на вершине монумента имеет высоту 9 метров.

Впрочем, вернемся в Польшу. Статуя возвышается в деревне Конотопье, недалеко от Торуни, примерно в 190 километрах к северо-западу от Варшавы.

Фигура была возведена на средства частного мецената – 75-летнего бизнесмена Романа Каркосика, одного из самых богатых людей страны. Каркосик заработал своё состояние в сфере поставок для автомобильной промышленности, а также является одним из самых известных инвесторов на польском фондовом рынке.

Польский архитектурный портал Architektura Murator оценил стоимость строительства в 23 млн евро.

Хотя жители Конотопа в первую очередь надеются на приток туристов и паломников, памятник также вызвал критику в польской общественной дискуссии.

Доминиканский монах Павел Гужинский назвал статую "Кинг-Конгом в поле". Священнослужитель заявил в эфире "Радио Z", что весь проект является своеобразным "танцем вокруг золотого тельца" – аллюзией на библейскую историю об идолопоклонстве.

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#туризм #Польша #религия #архитектура #туристы #критика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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