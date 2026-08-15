Тестостерон все чаще становится не только медицинской, но и общественно-политической темой. Эксперты предупреждают: стремление искусственно повысить уровень гормона без показаний может привести к бесплодию, сердечно-сосудистым осложнениям и другим серьезным последствиям.

Тестостерон в последние месяцы оказался в центре внимания — от советов блогеров о том, как стать более «мужественным», до решения Министерства обороны США проверять уровень этого гормона у военнослужащих старше 30 лет, пишет IFLScience.

Однако специалисты предупреждают, что вокруг тестостерона сформировалось множество мифов. По словам консультанта-уролога, андролога и руководителя отделения мужской фертильности Королевской больницы Лондона Марии Сатчи, представление о том, что уровень тестостерона определяет мужественность мужчины, не соответствует современным научным данным.

«Мы теперь знаем, что тестостерон — это не просто гормон, который делает мужчину мужественным. Да, он влияет на развитие мужских физических признаков, но не является мерой мужественности человека», — отмечает врач.

Тестостерон действительно играет важную роль в организме. Во время полового созревания он отвечает за развитие половых органов, выработку спермы, изменение голоса, рост мышечной массы и влияет на либидо. Кроме того, гормон участвует в поддержании плотности костей и общего самочувствия.

При этом низкий уровень тестостерона может сопровождаться не только сексуальными нарушениями, но и снижением энергии, ухудшением настроения, потерей мышечной массы и трудностями при физических нагрузках. Однако такие симптомы сами по себе не означают необходимость гормональной терапии.

По данным специалистов, дефицит тестостерона встречается лишь у 1–2% мужчин моложе 50 лет. При этом многие молодые люди начинают беспокоиться из-за небольших отклонений анализов, хотя без характерных симптомов лечение обычно не требуется.

Врач отмечает, что снижение уровня тестостерона с возрастом является естественным процессом. Кроме того, на показатели могут влиять ожирение, нарушения обмена веществ, стресс, хронические заболевания и даже недостаток сна.

Тестостерон стал частью политических дискуссий

В последние годы тема тестостерона вышла далеко за пределы медицины. Исследователи общественного здравоохранения отмечают, что в интернете активно продвигается идея о том, что высокий уровень гормона якобы является главным признаком «настоящего мужчины», а низкий необходимо обязательно «исправлять».

На этом фоне Министерство обороны США объявило о новой программе для военнослужащих. Согласно инициативе, солдаты старше 30 лет будут проходить обязательное тестирование на уровень тестостерона, а при выявлении низких показателей им предложат заместительную гормональную терапию. Для военнослужащих моложе 30 лет тестирование остается добровольным.

Часть экспертов подвергла эту инициативу критике. По их мнению, один анализ не позволяет поставить диагноз, поскольку уровень тестостерона может значительно меняться в зависимости от физической нагрузки, стресса, качества сна и других факторов — условий, которые особенно характерны для военной службы.

Мария Сатчи подчеркивает, что решение о лечении никогда не должно приниматься только по одному анализу крови.

«Мы никогда не назначаем лечение на основании единственного результата. Необходимо учитывать и симптомы, и повторные измерения уровня тестостерона», — говорит она.

Чем опасен бесконтрольный прием гормона

По словам специалистов, сегодня тестостерон все чаще приобретают без медицинского наблюдения — через интернет, знакомых или спортивные клубы. При этом многие не знают о возможных последствиях.

Избыточное поступление гормона извне подавляет собственную выработку тестостерона и сперматозоидов. В результате у мужчины могут развиться бесплодие и уменьшение размеров яичек. Кроме того, часть тестостерона превращается в эстрадиол, что может привести к увеличению грудных желез.

Среди других возможных осложнений врачи называют повышение риска тромбозов, инфаркта, инсульта, появление акне и облысение. Опасность возрастает при использовании препаратов неизвестного происхождения, которые могут содержать неправильную дозировку или опасные примеси.

По словам Марии Сатчи, именно последствия бесконтрольного приема гормона все чаще становятся причиной обращения молодых мужчин в клиники репродуктивной медицины.

«Эти пациенты приходят к нам уже с бесплодием. Многие даже не знали, что длительный прием тестостерона может привести к таким последствиям», — отмечает специалист.

Сегодня врачи считают, что тестостерон остается важным гормоном для здоровья мужчин и женщин, однако его применение должно быть строго обосновано медицинскими показаниями и проходить под наблюдением специалистов.

Главный вывод экспертов — лечить нужно заболевание и симптомы, а не стремиться любой ценой повысить цифры в анализах.