В рамках празднования 825-летия Риги жители и гости столицы смогли увидеть один из самых известных гоночных автомобилей довоенной эпохи — Auto Union Type C. После парадного проезда по улицам города машина была выставлена у Памятника Свободы.

Легендарный Auto Union Type C стал одним из главных событий празднования Дня Риги. Исторический автомобиль проехал по центральным улицам столицы, а затем занял место на выставке у Памятника Свободы, где его смогли увидеть тысячи посетителей.

За рулем автомобиля находился заводской пилот Audi Диндо Капелло — трехкратный победитель знаменитой гонки «24 часа Ле-Мана».

Парадный маршрут начался у Рижского моторного музея и прошел через несколько районов города до центра Риги. После завершения заезда автомобиль был выставлен у Памятника Свободы, где экспозиция продлится до вечера.

Auto Union Type C считается одним из символов довоенного автоспорта. Машина, созданная под руководством Фердинанда Порше, оснащена шестилитровым двигателем V16 мощностью 520 лошадиных сил и способна развивать скорость до 340 километров в час.

По словам директора Рижского моторного музея Агриса Шмитса, звук двигателя Auto Union V16 в последний раз звучал в Риге в 1997 году. Поэтому нынешний визит автомобиля стал первым почти за три десятилетия.

Появление легендарной машины стало частью программы празднования 825-летия латвийской столицы и одной из самых необычных акций этого года.

Смотрите фотографии агентства ЛЕТА с показа легендарного Auto Union Type C у Памятника Свободы.