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Смотрите фото: исторический Auto Union Type C впервые почти за 30 лет появился на улицах Риги 0 151

Техно
Дата публикации: 15.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Auto Union Type C
ФОТО: LETA

В рамках празднования 825-летия Риги жители и гости столицы смогли увидеть один из самых известных гоночных автомобилей довоенной эпохи — Auto Union Type C. После парадного проезда по улицам города машина была выставлена у Памятника Свободы.

Легендарный Auto Union Type C стал одним из главных событий празднования Дня Риги. Исторический автомобиль проехал по центральным улицам столицы, а затем занял место на выставке у Памятника Свободы, где его смогли увидеть тысячи посетителей.

За рулем автомобиля находился заводской пилот Audi Диндо Капелло — трехкратный победитель знаменитой гонки «24 часа Ле-Мана».

Парадный маршрут начался у Рижского моторного музея и прошел через несколько районов города до центра Риги. После завершения заезда автомобиль был выставлен у Памятника Свободы, где экспозиция продлится до вечера.

Auto Union Type C считается одним из символов довоенного автоспорта. Машина, созданная под руководством Фердинанда Порше, оснащена шестилитровым двигателем V16 мощностью 520 лошадиных сил и способна развивать скорость до 340 километров в час.

По словам директора Рижского моторного музея Агриса Шмитса, звук двигателя Auto Union V16 в последний раз звучал в Риге в 1997 году. Поэтому нынешний визит автомобиля стал первым почти за три десятилетия.

Появление легендарной машины стало частью программы празднования 825-летия латвийской столицы и одной из самых необычных акций этого года.

Смотрите фотографии агентства ЛЕТА с показа легендарного Auto Union Type C у Памятника Свободы.

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#Рига #история #audi #гонки #автоспорт #музеи
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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