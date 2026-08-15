Один из самых загадочных элементов Стоунхенджа — так называемый Алтарный камень весом около шести тонн — был доставлен на юг Англии из северо-восточной Шотландии. Новое исследование позволило ученым уточнить не только его происхождение, но и возможный маршрут, по которому огромный монолит оказался за сотни километров от места своего формирования.

Результаты работы международной группы исследователей опубликованы в научном Journal of Quaternary Science. О выводах ученых также сообщили Curtin University.

Загадочный камень из Шотландии

Алтарный камень — один из крупнейших монолитов Стоунхенджа. Это плоская глыба песчаника длиной около пяти метров и массой примерно шесть тонн, расположенная в центральной части знаменитого доисторического сооружения.

Ранее считалось, что камень мог происходить из Уэльса, откуда были доставлены некоторые другие камни Стоунхенджа. Однако проведенные в последние годы исследования показали совершенно иную картину: геологические характеристики Алтарного камня указывают на его происхождение из Оркадийского бассейна на северо-востоке Шотландии.

Таким образом, камень оказался примерно в 700 километрах по прямой от региона своего происхождения. Это поставило перед археологами новый вопрос: каким образом люди эпохи неолита смогли переместить столь тяжелую глыбу через значительную часть Британии?

Ледник мог помочь, но не довез камень до Стоунхенджа

Авторы нового исследования решили проверить одну из альтернативных гипотез: возможно, огромный валун первоначально перенес ледник, а древним людям оставалось преодолеть лишь сравнительно небольшое расстояние.

Для этого ученые совместили геологический анализ с компьютерным моделированием движения последнего Британско-Ирландского ледникового щита. Исследователи рассчитали, куда лед мог переносить фрагменты пород из различных районов северо-восточной Шотландии.

Моделирование показало, что ледники действительно были способны перемещать подобные породы на значительные расстояния. В некоторых сценариях камни могли оказаться далеко к востоку — вплоть до района Доггер-банки в Северном море.

Однако главного результата, необходимого для «ледниковой» версии происхождения Алтарного камня, ученые не получили: модель не показывает естественного пути, по которому лед мог бы доставить такой валун непосредственно на равнину Солсбери, где расположен Стоунхендж.

Огромную глыбу, вероятно, перевозили люди

Исследователи не исключают, что ледник мог выполнить часть работы и первоначально переместить камень из места его геологического происхождения. Однако на определенном этапе транспортировкой шеститонной глыбы все равно должны были заняться люди.

Даже при наиболее благоприятном «ледниковом» сценарии монолит пришлось бы перевозить на очень большое расстояние. Это делает Алтарный камень свидетельством гораздо более развитых транспортных возможностей неолитического общества, чем можно было бы предположить.

Исследователи рассматривают несколько возможных вариантов. Камень могли перемещать по суше, используя естественные коридоры и возвышенности. Не исключено также сочетание сухопутной транспортировки с перемещением по воде.

При этом точный маршрут пока остается неизвестным.

Стоунхендж объединял разные районы Британии

Открытие имеет значение не только для геологии. Если люди действительно доставили огромный камень из Шотландии на юг современной Англии, это говорит о существовании дальних связей между неолитическими сообществами Британии.

Перемещение шеститонного монолита на сотни километров требовало серьезной организации: большого количества людей, знаний о местности, планирования маршрута и, вероятно, сотрудничества между различными общинами.

Поэтому исследователи рассматривают Алтарный камень не просто как строительный материал, а как возможное свидетельство социальных и культурных контактов между отдаленными регионами острова.

Откуда именно привезли камень, еще предстоит выяснить

Ученые намерены продолжить поиски точного места происхождения Алтарного камня на северо-востоке Шотландии. Более точная геологическая «привязка» может помочь реконструировать и наиболее вероятный путь его путешествия к Стоунхенджу.

Новое исследование усиливает версию о том, что появление Алтарного камня в Стоунхендже было прежде всего результатом деятельности человека, а не случайной работы ледника. Если шеститонный монолит действительно был доставлен из северо-восточной Шотландии, его путешествие на сотни километров можно считать одним из наиболее впечатляющих инженерных достижений Британии эпохи неолита.