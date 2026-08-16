Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Матросы выкидывались за борт: адмирал попытался поднять дух экипажа авианосца 0 588

Техно
Дата публикации: 16.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: USS Abraham Lincoln

Глава Центрального командования США адмирал Брэд Купер в рамках своей последней поездки на Ближний Восток посетил экипаж авианосца USS Abraham Lincoln, который находится в ротации уже почти 270 дней вместо стандартных шести-семи месяцев, сообщает CNN.

Он поблагодарил военных за "преданность и отвагу" и отметил, что их ротация войдет в историю как "одна из самых интенсивных и значимых" в современности.

Купер посетил авианосец во второй раз за этот год. Предыдущий визит состоялся в феврале.

Авианосец прибыл в регион в январе и с тех пор участвует в кампании против Ирана. Из-за активного участия в операции он не мог заходить в порты для отдыха экипажа.

Начали появляться слухи, что среди военнослужащих ухудшается моральный дух из-за усталости от длительной ротации.

В частности, как писала CNN, моряки анонимно жаловались на проблемы с системой водоснабжения, дефицит предметов гигиены и определенный дефицит продуктов. Двое членов экипажа из-за тяжелого психологического состояния якобы прыгнули за борт в попытке самоубийства, но их вытащили.

×
Читайте нас также:
#Иран #усталость
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: танки США
Изображение к статье: покупки в интернете
Изображение к статье: Авианосец John F. Kennedy
Изображение к статье: овощи

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Британский беспилотник
В мире
Изображение к статье: Любовь Толкалина
Lifenews
1
Изображение к статье: Бенджамин Янис Берое.
Наша Латвия
Изображение к статье: Ученые установили GPS-трекеры на бабочек и выяснили, как они летают
Люблю!
Изображение к статье: прогноз погоды
Наша Латвия
Изображение к статье: Амир Хатами
В мире
Изображение к статье: Британский беспилотник
В мире
Изображение к статье: Любовь Толкалина
Lifenews
1
Изображение к статье: Бенджамин Янис Берое.
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео