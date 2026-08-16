Глава Центрального командования США адмирал Брэд Купер в рамках своей последней поездки на Ближний Восток посетил экипаж авианосца USS Abraham Lincoln, который находится в ротации уже почти 270 дней вместо стандартных шести-семи месяцев, сообщает CNN.

Он поблагодарил военных за "преданность и отвагу" и отметил, что их ротация войдет в историю как "одна из самых интенсивных и значимых" в современности.

Купер посетил авианосец во второй раз за этот год. Предыдущий визит состоялся в феврале.

Авианосец прибыл в регион в январе и с тех пор участвует в кампании против Ирана. Из-за активного участия в операции он не мог заходить в порты для отдыха экипажа.

Начали появляться слухи, что среди военнослужащих ухудшается моральный дух из-за усталости от длительной ротации.

В частности, как писала CNN, моряки анонимно жаловались на проблемы с системой водоснабжения, дефицит предметов гигиены и определенный дефицит продуктов. Двое членов экипажа из-за тяжелого психологического состояния якобы прыгнули за борт в попытке самоубийства, но их вытащили.