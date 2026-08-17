Крупная кибератака на АО Latvijas valsts meži могла не произойти, если бы предприятие вовремя устранило известную уязвимость. Как выяснилось, предупреждение Cert.lv было получено еще два года назад, однако в компании неправильно истолковали техническое описание и не обновили систему.

Расследование передачи De facto (LTV) показало, что причиной успешной атаки на информационные системы Latvijas valsts meži (LVM) стала уязвимость, о которой предприятие знало еще с 2024 года. Однако обновление программного обеспечения так и не было выполнено.

По данным компании, злоумышленник или группа ByteToBreach проникли во внутреннюю систему GeoServer 11 июня. Через нее атакующий постепенно получил доступ к другим внутренним ресурсам, а 22 июня началась активная фаза атаки — шифрование и кража данных.

После взлома преступник не только опубликовал похищенную информацию, но и подробно описал свои действия, высмеивая уровень защиты предприятия.

Как выяснилось, атака стала возможной из-за программного обеспечения, которое не обновлялось как минимум два года.

Именно на эту уязвимость еще тогда указало учреждение по предотвращению киберинцидентов Cert.lv, направив компании соответствующее предупреждение.

Директор по ИТ-инфраструктуре и развитию LVM Марис Кузьмин признал, что ошибка была допущена внутри предприятия.

«Мы неправильно восприняли информацию и не поняли, что используемая нами версия уязвима. Мы бы хотели немного иной коммуникации со стороны Cert, но правда в том, что ошибка была на нашей стороне», — заявил он.

В Cert.lv попытались разобраться, почему предупреждение оказалось проигнорировано.

По словам заместителя руководителя учреждения Вариса Тейванса, наиболее вероятной причиной стало неверное толкование математического символа «≥» («больше либо равно»), который используется для обозначения диапазона уязвимых версий программного обеспечения.

«Вероятно, в Latvijas valsts meži неправильно истолковали этот знак и сделали ошибочный вывод о том, что их версия системы не относится к числу уязвимых», — пояснил Тейванс.

В сфере информационной безопасности такое обозначение считается стандартом, поэтому искать конкретного виновного внутри компании не стали. После инцидента LVM пересмотрела внутренние процедуры обработки подобных уведомлений.

По словам Кузьмина, если раньше сообщения об уязвимостях проверялись по принципу «четырех глаз», то теперь их анализируют сразу несколько специалистов.

В результате атаки преступники похитили около 44 гигабайт внутренних данных. Как сообщили в Cert.lv, среди опубликованных материалов оказались ключи доступа, данные аутентификации, служебная переписка, сведения о сотрудниках, элементах инфраструктуры и внутренних документах предприятия.

После анализа утечки специалисты были вынуждены связаться с несколькими владельцами объектов критической инфраструктуры, поскольку похищенные материалы потенциально затрагивали и их системы.

Эксперты отмечают, что проблема оказалась глубже одной ошибки.

Необновленные компоненты использовались сразу в нескольких информационных системах предприятия. Несмотря на ранее проведенные проверки безопасности, именно эта уязвимость обнаружена не была, поскольку отдельное тестирование данного программного комплекса не проводилось.

Руководитель группы компаний Possible Security Кирилл Соловьев подчеркивает, что аудит информационной безопасности должен выполнять независимый подрядчик.

«Нельзя поручать тестирование той же команде, которая разрабатывала систему, — она просто не увидит очевидных вещей», — отметил эксперт.

После инцидента практически все информационные системы Latvijas valsts meži уже восстановлены, а комплексный аудит безопасности компания планирует провести после завершения модернизации ИТ-инфраструктуры.

Кибератака вновь обострила дискуссию о роли так называемых «белых хакеров» — специалистов, которые помогают выявлять уязвимости до того, как ими воспользуются преступники. Сейчас в Латвии обсуждается новое регулирование их деятельности, однако представители отрасли уже считают предлагаемые правила чрезмерно жесткими.

Инцидент также стал поводом для более масштабной проверки государственных информационных систем. По поручению премьер-министра Андриса Кулбергса все министерства должны провести оценку рисков своих ИТ-систем и подготовить предложения по усилению защиты.

По мнению Кирилла Соловьева, большинство успешных кибератак по-прежнему становятся возможными из-за трех факторов: несвоевременного обновления программного обеспечения, отсутствия полного учета используемых информационных систем и человеческих ошибок.

Эксперты предупреждают, что в ближайшие годы ситуация может стать еще сложнее. Развитие искусственного интеллекта значительно ускоряет поиск уязвимостей как для специалистов по защите, так и для злоумышленников.

В Cert.lv не исключают, что отрасль может столкнуться с так называемым «апокалипсисом уязвимостей» — ситуацией, когда новые слабые места будут обнаруживаться быстрее, чем разработчики успеют выпускать исправления.

История с Latvijas valsts meži стала наглядным напоминанием о том, что даже небольшая ошибка при обработке предупреждения о безопасности может привести к масштабным последствиям.