За последние годы ученые обнаружили в космосе множество молекул, необходимых для возникновения жизни, — от аминокислот до всех пяти азотистых оснований ДНК и РНК. Однако ключевые компоненты, способные приблизить ответ на вопрос о существовании жизни за пределами Земли, пока остаются неуловимыми.

Поиски признаков жизни за пределами Земли давно вышли за рамки поиска воды или пригодных для жизни планет. Сегодня ученые все чаще находят в космосе химические соединения, которые могли стать основой для появления живых организмов, пишет Live Science.

Наиболее впечатляющие результаты принесли миссии по доставке образцов с астероидов. Так, в материалах с астероида Бенну, доставленных на Землю в 2023 году, исследователи обнаружили все пять азотистых оснований, входящих в состав ДНК и РНК, а также 14 из 20 аминокислот, используемых живыми организмами.

Похожие результаты дали и образцы с астероида Рюгу, где также нашли все пять азотистых оснований, включая урацил — один из компонентов РНК.

Однако поиски строительных блоков жизни ведутся не только на астероидах. Радиотелескопы позволяют обнаруживать органические молекулы в гигантских облаках газа и пыли, где рождаются новые звезды.

По словам астрохимика Орхусского университета Серхио Иопполо, сегодня ученым известно около 350 различных молекул, обнаруженных в космосе. Из них примерно 180 относятся к так называемым сложным органическим молекулам (COM) — соединениям, содержащим углерод и состоящим минимум из шести атомов.

Не каждая такая молекула связана с жизнью, однако около 30 из них ученые считают перспективными «пребиотическими» кандидатами — веществами, которые могли участвовать в возникновении первых живых систем.

Одной из самых интересных находок последних лет стал эритрулоза — первый настоящий сахар, обнаруженный в космосе. Его выявили в молекулярных облаках в центре Млечного Пути специалисты Центра астробиологии в Испании.

Именно такие облака считаются своеобразными химическими лабораториями Вселенной, где при экстремально низких температурах и почти полном отсутствии давления могут образовываться сложные органические соединения.

Однако возможности современной астрономии имеют свои пределы.

Каждая молекула оставляет уникальный спектральный «отпечаток», по которому ее можно распознать. Но чем сложнее соединение, тем сильнее его спектральные линии начинают перекрываться с линиями других молекул.

«Когда речь идет о более крупных молекулах, становится практически невозможно отличить одну от другой, поскольку их спектры оказываются одинаковыми», — объясняет Иопполо.

Поэтому ученые предполагают, что в космосе уже существуют гораздо более сложные соединения, чем те, которые пока удается уверенно идентифицировать.

Одной из главных целей сегодня остается поиск рибозы — сахара, входящего в состав РНК.

Если ее удастся обнаружить, это станет серьезным аргументом в пользу того, что практически все основные химические компоненты жизни способны формироваться еще до рождения звезд и планет.

При этом исследователи подчеркивают: обнаружение строительных блоков жизни вовсе не означает, что сама жизнь уже найдена.

«Это очень небольшие молекулы. Я не хочу, чтобы кто-то решил, будто мы уже обнаружили жизнь», — отмечает астрохимик Изаскун Хименес-Серра.

Тем не менее такие открытия постепенно меняют представления ученых о распространенности необходимых для жизни веществ во Вселенной.

По словам Иопполо, даже если однажды аминокислоты обнаружат, например, непосредственно на поверхности Марса, это все равно станет выдающимся открытием, поскольку сложные органические соединения должны были пережить миллиарды лет воздействия высоких температур, космического излучения и других разрушительных факторов.

Следующий этап исследований связан с новыми космическими миссиями.

Сейчас уже почти десять проектов либо выполняются, либо находятся в стадии подготовки. Среди них — японская миссия Hayabusa2, которая после успешной доставки образцов с астероида Рюгу направляется к новым объектам, а также китайская миссия Tianwen-2, стартовавшая в 2025 году для доставки грунта с астероида Камоалева.

Исследователи надеются, что будущие образцы позволят обнаружить еще более крупные органические молекулы — возможно, однажды удастся найти даже фрагменты РНК.

Пока же ученые могут уверенно сказать одно: химические ингредиенты, необходимые для возникновения жизни, широко распространены во Вселенной. Но существует ли сама жизнь где-либо еще, кроме Земли, ответа пока нет.