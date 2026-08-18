Google приобрела массив данных обанкротившейся авиакомпании Spirit Airlines за 10 миллионов долларов. Компания утверждает, что перед использованием информация будет обезличена, однако сделка отражает новую тенденцию — разработчики искусственного интеллекта все чаще используют корпоративные архивы для обучения своих моделей.

Компания Google приобрела на аукционе крупный массив данных американской бюджетной авиакомпании Spirit Airlines, которая прекратила деятельность после банкротства. Стоимость сделки составила 10 миллионов долларов (около 8,6 миллиона евро).

Согласно документам, поданным в рамках процедуры банкротства, в приобретенный пакет входят около 100 миллионов электронных писем, 500 миллионов сообщений в корпоративном мессенджере Microsoft Teams, а также программное обеспечение и данные о ценообразовании.

В Google заявили, что до передачи информации будет проведена ее обработка, а все персональные данные удалит независимая третья сторона.

По словам представителей компании, этот массив данных «может быть полезен для совершенствования наших продуктов и моделей искусственного интеллекта».

Сделка отражает растущий интерес компаний, работающих в сфере искусственного интеллекта, к внутренним корпоративным данным. В отличие от открытых интернет-источников, такие архивы содержат примеры реального делового общения, совместной работы сотрудников и принятия решений, что помогает совершенствовать ИИ-модели.

За актив Spirit Airlines боролись несколько компаний. Согласно материалам суда, разработчик искусственного интеллекта Mercor также участвовал в аукционе, однако его предложение в размере 7,5 миллиона долларов оказалось ниже победившей ставки Google.

История самой авиакомпании завершилась в этом году.

Spirit Airlines прекратила работу в начале мая после того, как в августе 2025 года уже во второй раз менее чем за год подала заявление о банкротстве.

Изначально перевозчик рассчитывал пройти процедуру финансового оздоровления и сократить долговую нагрузку. Однако этим планам помешал резкий рост цен на авиационное топливо, последовавший после военного конфликта между Ираном и США, что еще сильнее ухудшило финансовое положение компании.

Покупка данных Spirit Airlines показывает, что даже после прекращения деятельности компании ее цифровые архивы могут представлять значительную коммерческую ценность — особенно в эпоху стремительного развития искусственного интеллекта.