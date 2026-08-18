SpaceX установила новый рекорд, запустив две ракеты Falcon 9 менее чем за 40 минут. Достижение подчеркивает, насколько быстро компания наращивает темпы космических запусков, однако вместе с ростом числа спутников ученые все чаще говорят и о новых рисках для околоземного пространства.

Компания SpaceX вновь обновила собственный мировой рекорд по скорости проведения космических запусков, пишет IFLScience.

Вечером 15 августа были успешно запущены сразу две ракеты Falcon 9, а интервал между стартами составил чуть более 38 минут.

Первый запуск прошел в 21:12 по восточному времени США с базы Космических сил на мысе Канаверал во Флориде. Уже в 21:50 вторая Falcon 9 стартовала с базы Ванденберг в Калифорнии.

Таким образом SpaceX превзошла собственное достижение, установленное в августе 2024 года, сократив промежуток между двумя запусками сразу на 27 минут.

Обе миссии выполнялись с помощью частично многоразовой ракеты Falcon 9. После отделения первая ступень возвращается на Землю и может использоваться повторно, что позволяет существенно снизить стоимость запусков.

На этот раз ускоритель, стартовавший из Флориды, успешно приземлился на площадке мыса Канаверал, а первая ступень второй ракеты совершила посадку на беспилотную морскую платформу Of Course I Still Love You в Тихом океане.

Несмотря на использование одной и той же ракеты, задачи миссий были разными.

Первая Falcon 9 вывела на орбиту восемь телекоммуникационных спутников в рамках проекта Globalstar 2-R Launch 1.

Вторая миссия USSF-366 выполнялась по заказу Космических сил США. Детали запуска засекречены, однако предполагается, что на низкую околоземную орбиту был выведен военный спутник или другое оборудование.

Высокая частота запусков давно стала одной из особенностей SpaceX.

По данным NextSpaceFlight, компания уже выполнила 709 космических запусков, причем 99 из них пришлись только на 2026 год.

Значительная часть этих миссий связана с выводом спутников, обеспечивающих связь, навигацию, банковские операции, прогнозирование погоды, научные исследования и работу оборонных систем.

Именно благодаря проектам вроде Starlink количество спутников вокруг Земли продолжает стремительно расти. По оценкам специалистов, сегодня на орбите находится уже более 18 тысяч спутников, что более чем вдвое превышает показатели десятилетней давности.

Это приносит очевидные преимущества. Спутниковый интернет уже обеспечивает связь в удаленных регионах мира, где раньше она была практически недоступна.

Однако специалисты все чаще предупреждают и о негативных последствиях. Увеличение числа спутников усложняет астрономические наблюдения, повышает риск столкновений на орбите и способствует накоплению космического мусора.

По оценкам ученых, вероятность того, что в течение ближайших десяти лет произойдет хотя бы один случай гибели или травмирования человека из-за падения космического мусора, уже достигает около 10%.

Для сравнения, за всю историю космонавтики официально подтвержден лишь один случай, когда человек пострадал из-за падения обломка космического аппарата.

Каждый новый запуск лишь незначительно увеличивает этот риск, однако при нынешних темпах развития космической отрасли вопрос безопасности околоземного пространства становится все более актуальным.

Новый рекорд SpaceX показывает, насколько быстро развивается современная космонавтика, но одновременно напоминает, что вместе с ростом числа запусков человечеству придется искать новые способы сделать околоземную орбиту безопаснее.