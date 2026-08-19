Китай впервые успешно посадил на сушу первую ступень космической ракеты после запуска. Этот шаг считается важным этапом в развитии национальной программы многоразовых ракет, способных существенно удешевить космические полеты.

Китайская космическая отрасль впервые успешно вернула первую ступень ракеты на наземную площадку после космического запуска. Об этом сообщили государственные СМИ страны.

Речь идет о ракете Zhuque-3, запуск которой состоялся утром в среду. После выполнения своей задачи первая ступень вернулась на Землю и совершила управляемую посадку на выдвижные опоры.

По данным агентства «Синьхуа», подобная технология посадки впервые была применена Китаем при возвращении ракеты на сушу. В стране это назвали важным прорывом в разработке многоразовых носителей.

Это уже второй успешный возврат первой ступени китайской ракеты. В июле Китай впервые смог посадить первую ступень ракеты Long March-10B на морскую платформу. Теперь инженерам удалось выполнить более сложную задачу — вернуть ее непосредственно на сушу.

Многоразовые первые ступени позволяют использовать одну и ту же ракету неоднократно после проверки и обслуживания. Именно эта технология стала одной из причин заметного снижения стоимости космических запусков в последние годы.

Сегодня подобные посадки регулярно выполняют американские компании SpaceX и Blue Origin. SpaceX начала возвращать первые ступени еще в 2015 году, а затем сделала такие посадки обычной частью своих запусков.

Успешное испытание показывает, что Китай продолжает сокращать технологическое отставание в сфере коммерческой космонавтики и развивает собственные решения для многоразовых ракет.

Если испытания продолжатся успешно, подобные технологии в будущем могут сделать китайские космические запуски более экономичными и повысить их конкурентоспособность на мировом рынке.