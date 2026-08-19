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В Латвии задержали подозреваемых в поджоге оборонного предприятия Эстонии 0 287

Техно
Дата публикации: 19.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Фото Milrem Robotics

Фото Milrem Robotics.

В Латвии по подозрению в поджоге расположенного в Таллине здания оборонно-промышленного предприятия Milrem Robotics были задержаны три человека.

По имеющимся сейчас данным, речь идет о запланированном поджоге, пишет ERR.

По словам госпрокурора Гарди Андерсон, в поджоге участвовали трое подозреваемых, и суд удовлетворил ходатайство о заключении под стражу двоих из них. Подозреваемые будут доставлены в Эстонию. Решение о взятии под стражу третьего подозреваемого будет принято в ближайшее время.

"Мы проверяем все версии, в том числе и то, идет ли речь о диверсии", – добавила Андерсон.

Как сообщалось ранее, 15 августа загорелось здание, которым пользовалась оборонная компания Milrem Robotics. Премьер-министр Кристен Михал заявил, что государство расследует версию о том, что за поджогом стоит Россия.

Milrem Robotics — эстонская оборонно-технологическая компания, основанная в 2013 году. Она специализируется прежде всего на беспилотных наземных машинах (UGV), автономных системах и роботизации боевых действий.

Самый известный продукт Milrem – это THeMIS — гусеничная роботизированная платформа, которой можно управлять дистанционно и оснащать различным оборудованием. В Украине машины THeMIS уже используются украинскими вооружёнными силами; первые были поставлены туда в конце 2022 года.

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#Эстония #Латвия #задержание #поджог #Россия
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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