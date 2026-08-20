Россия все активнее применяет "Бандероль" — относительно дешёвое новое оружие с меньшей боевой частью, вынуждающее Украину тратить дефицитную ПВО на его перехват.

В ходе ночной массированной атаки на Украину в четверг Россия применила ракеты «Бандероль» — еще одно свидетельство того, что Москва все активнее использует недорогое оружие, рассчитанное на перегрузку украинской системы противовоздушной обороны.

По данным Воздушных сил Украины, «Бандероли» были перехвачены в ходе обстрела, в котором также применялись крылатые ракеты и дроны типа «Шахед».

Впервые применение «Бандероли» в Украине зафиксировали весной 2025 года, и с тех пор этот боеприпас все чаще используется в российских ударах.

Также известный под индексом S8000, это малогабаритный реактивный барражирующий боеприпас, сочетающий характеристики крылатой ракеты и ударного беспилотника с реактивным двигателем.

Он значительно дешевле и несет меньшую боевую часть, чем обычная крылатая ракета, однако для его перехвата часто требуются те же сложные системы ПВО.

Именно этот дисбаланс делает оружие особенно проблемным для Украины: Россия может относительно дешево производить и запускать «Бандероли», вынуждая Киев задействовать более дефицитные и, возможно, более дорогие средства для их перехвата.

Дешевое оружие, дорогая проблема

Способ применения «Бандероли» дополнительно усложняет задачу. В отличие от крылатых ракет, запускаемых со стратегических бомбардировщиков, для ее использования не требуется подъем в воздух самолетов, взлет которых дает украинским военным дополнительное предупреждение о надвигающейся атаке.

Производимая российской компанией АО «Кронштадт», «Бандероль» запускается главным образом с разведывательных беспилотников «Орион», выпускаемых на том же предприятии, но также интегрирована на вертолеты Ми-28.

Она может развивать скорость более 500 км/ч и имеет дальность полета до 500 км.

Из-за ограниченной дальности российские войска запускают «Бандероли» с территории оккупированного Москвой Крыма по объектам в Одесской области.

Специальный уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк заявил, что эти ракеты задействованы примерно в 80% российских атак на инфраструктуру Одессы.

Боеприпас оснащен осколочной боевой частью массой 114 кг, содержащей до 50 кг взрывчатки. Это значительно меньше, чем у российских крылатых ракет Х-101 и «Искандер-К», которые могут нести боевые части весом порядка 400–500 кг.

Однако значение «Бандероли» определяется не столько ее разрушительной мощью, сколько экономикой противодействия.

Производство одной российской крылатой ракеты может стоить около 685 000 евро, тогда как стоимость «Бандероли», по оценкам, составляет от 42 500 до 127 500 евро в зависимости от применяемых компонентов.

Это приблизительно сопоставимо по цене с иранскими дронами «Шахед», одним из самых дешевых и массово применяемых видов оружия в ходе воздушных атак России на Украину с 2022 года.

Однако характер угрозы от них различается. Дроны типа «Шахед» все чаще удается сбивать с помощью относительно недорогих перехватывающих беспилотников.

Более скоростную «Бандероль» приходится поражать более совершенными системами ПВО малой и средней дальности, предназначенными для борьбы с крылатыми ракетами, а также с использованием переносных зенитных ракетных комплексов и истребительной авиации.

Таким образом, Россия может использовать «Бандероли» не только для поражения целей, но и для того, чтобы растягивать и перегружать украинские системы, отвечающие за защиту от более мощных крылатых ракет.

Для наведения оружие использует спутниковую навигацию и может быть выведено из строя средствами радиоэлектронной борьбы, однако дополнительно оснащено автономной системой навигации.

«Бандероль» также показывает, что Россия, несмотря на западные санкции и экспортные ограничения, введенные из-за войны, по-прежнему способна получать зарубежные технологии для своей оборонной промышленности.

По данным Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР), боеприпас оснащен китайским реактивным двигателем, японской батареей и преимущественно американскими электронными компонентами.