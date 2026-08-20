Опросы по обе стороны Атлантики показывают: общество скорее насторожено, чем впечатлено ИИ; недоверие распространяется и на руководителей техкомпаний.

Несмотря на стремительный технологический прогресс, ИИ по-прежнему не завоевал сердец людей.

Новый опрос исследовательского центра Pew показывает, что 52 % американцев теперь скорее испытывают тревогу, чем воодушевление из-за растущего присутствия ИИ в повседневной жизни — резкий рост по сравнению с 37 % в 2021 году. Лишь 9 % чувствуют больше воодушевления, чем тревоги, а оставшиеся 37 % поровну разрываются между этими двумя чувствами.

Это беспокойство ещё сильнее выражено среди молодого поколения. Впервые с тех пор, как Pew начал задавать этот вопрос, 55 % взрослых младше 30 лет заявляют, что они скорее обеспокоены ИИ, чем вдохновлены им, — то есть уже большинство.

Растущая настороженность распространяется не только на саму технологию, но и на людей, которые её создают.

В опросе CNBC Generation Lab 1088 респондентов спросили, доверяют ли они девяти наиболее заметным лидерам отрасли действовать ответственно, и выяснилось, что большинство не доверяет ни одному из них.

Лучше других выглядел гендиректор Microsoft Сатья Наделла, однако и ему не доверяют 65 % опрошенных.

Хуже всего оказался глава Palantir Алекс Карп: ему не доверяют 81 %. Ненамного лучше показатели у Дарио Амодеи из Anthropic и Сундара Пичаи из Alphabet: около 75 % респондентов заявили, что не доверяют и им. Лишь 36 % считают, что правила для ИИ должен устанавливать независимый экспертный орган.

Все больше европейцев боятся, что ИИ отнимет у них работу

Похожие тревоги наблюдаются и по другую сторону Атлантики.

Согласно исследованию EY 2025 года, 42 % европейских сотрудников опасаются, что ИИ может поставить под угрозу их рабочие места, а более масштабный опрос Verian Group для Еврокомиссии показал, что 66 % жителей Европы считают: в конечном счёте ИИ уничтожит больше рабочих мест, чем создаст.

Тем не менее картина не выглядит полностью мрачной: половина европейцев, опрошенных Verian, согласны с тем, что ИИ может помочь справиться с крупными глобальными вызовами — от тяжёлых заболеваний до изменения климата.

Мнения о более широком влиянии технологии также разделились: 55 % граждан ЕС ожидают, что в ближайшие 20 лет ИИ будет позитивно менять повседневную жизнь, тогда как 35 % предсказывают обратное.

Европейцы также практически единодушно выступают за более жёсткий контроль: 84 % считают, что ИИ и роботов нужно внимательно регулировать, прежде всего чтобы защитить частную жизнь и обеспечить прозрачность.

В то же время большинство по-прежнему положительно относятся к использованию ИИ на рабочем месте: 62 % оценивают его присутствие благосклонно, против 32 %, которые настроены негативно.

Такая осторожность может отчасти объясняться нехваткой информации. Более 60 % европейцев говорят, что не чувствуют себя осведомлёнными о потенциальных рисках использования ИИ в научных исследованиях.

В совокупности эти данные показывают: европейцы относятся к ИИ несколько более открыто, чем американцы, но при этом чаще требуют регулирования и защитных механизмов.

В США, напротив, расширение применения ИИ сталкивается с иным видом сопротивления. Планы строительства по всей стране новых дата-центров для ИИ вызывают серьёзное недовольство населения, даже там, где разработчики предлагают такие стимулы, как гарантии рабочих мест.

Во многом это неприятие связано с простым несоответствием ожиданий: многие пользователи не видят для себя очевидной личной выгоды от инфраструктуры, которая вырастает у них под боком.

Долгое время ИИ воспринимался как что-то узкоспециализированное и полезное — поисковый инструмент, чат-бот.

Теперь он появляется повсюду: в телевизорах, видеосервисах, электронной почте, музыке, школьных заданиях и многом другом.

И для многих опыт столкновения с этим расширением скорее негативный: будь то ученики, использующие ИИ для списывания, или художники, которые видят, как их работы без согласия попадают в обучающие датасеты.