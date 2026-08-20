Попытка продлить работу одной из самых известных космических обсерваторий NASA завершилась неудачей. Частный аппарат, который должен был поднять телескоп Swift на более высокую орбиту, сам столкнулся с серьезными техническими проблемами.

NASA официально прекратило попытки спасти орбитальную обсерваторию Neil Gehrels Swift Observatory после того, как аппарат LINK компании Katalyst Space, созданный для этой миссии, потерял возможность выполнить свою главную задачу, пишет Space.

Аппарат был запущен 3 июля с помощью ракеты Northrop Grumman Pegasus XL воздушного старта. По плану он должен был сблизиться со Swift, захватить обсерваторию и перевести ее на более высокую орбиту, что позволило бы значительно продлить срок ее работы.

Однако примерно через три недели после запуска LINK начал неконтролируемо вращаться из-за проблем с системой ориентации. В результате 19 августа NASA объявило, что операция по подъему орбиты Swift отменяется.

При этом агентство не считает миссию полностью провалившейся. LINK по-прежнему попытается приблизиться к обсерватории, чтобы протестировать технологии маневрирования и работы на близком расстоянии без захвата аппарата. Полученные данные могут пригодиться при создании будущих систем обслуживания спутников на орбите.

В NASA подчеркивают, что проект изначально был связан с высоким риском. Контракт стоимостью 30 млн долларов с компанией Katalyst Space был заключен в 2025 году уже после того, как усиление солнечной активности ускорило снижение орбиты Swift. На разработку, изготовление и испытания аппарата компании дали менее года.

Администратор NASA Джаред Айзекман отметил, что агентство сознательно пошло на риск.

«NASA должно быть готово действовать быстро и идти на разумный риск, когда потенциальная отдача того стоит. Это не тот результат, к которому мы стремились, но миссию все равно стоило предпринять», — заявил он.

Обсерватория Swift работает в космосе уже более двух десятилетий и считается одним из важнейших инструментов для изучения самых мощных и кратковременных явлений во Вселенной.

Она обнаруживает гамма-всплески — одни из самых энергичных космических событий — и почти мгновенно наводит свои приборы для наблюдений в рентгеновском, ультрафиолетовом и видимом диапазонах. Кроме того, телескоп регулярно использовали для изучения сверхновых, вспышек активности черных дыр, быстрых радиовсплесков и других редких астрономических событий.

Теперь NASA ожидает, что до конца года орбита Swift снизится настолько, что аппарат войдет в плотные слои атмосферы Земли и прекратит существование.

После завершения миссии агентство планирует компенсировать потерю обсерватории за счет других действующих космических аппаратов и одновременно продолжить разработку технологий орбитального обслуживания спутников.

Хотя главная цель миссии достигнута не была, проект уже стал одним из самых заметных экспериментов по продлению срока службы действующих космических аппаратов. Полученный опыт может сыграть важную роль при создании будущих систем ремонта и обслуживания спутников прямо на орбите.

Неудача Swift Boost означает, что эпоха космической обсерватории Swift, вероятнее всего, завершится уже в ближайшие месяцы, однако сама миссия может помочь развитию технологий орбитального сервиса будущего.