Министерство обороны предлагает изменить законодательство, чтобы специалисты по кибербезопасности могли законно проверять информационные системы на наличие уязвимостей и сообщать о них владельцам. Поправки также обяжут организации реагировать на такие сообщения.

Министерство обороны Латвии подготовило поправки к Национальному закону о кибербезопасности, которые должны узаконить деятельность так называемых добросовестных исследователей безопасности — специалистов и энтузиастов, выявляющих уязвимости в информационных системах.

Сейчас подобная деятельность нередко воспринимается как попытка взлома или другое правонарушение, даже если целью является повышение безопасности. Новые поправки призваны устранить эту правовую неопределенность.

Законопроект предусматривает, что исследователь сможет получать доступ к данным информационной системы или сети только в пределах, необходимых для обнаружения и проверки уязвимости. При этом ему будет запрещено выполнять действия, которые могут нарушить работу системы, привести к утечке данных или создать угрозу для ее безопасности.

Фактически речь идет о создании правовой базы для работы так называемых «белых хакеров» — специалистов, которые помогают выявлять слабые места до того, как ими воспользуются злоумышленники.

Одновременно документ вводит обязанности и для организаций. Если владелец информационной системы получит сообщение об обнаруженной уязвимости, он должен будет уведомить компетентное учреждение по предотвращению киберинцидентов и принять меры для устранения проблемы.

В Министерстве обороны отмечают, что отсутствие четких правил сегодня мешает сотрудничеству между исследователями и организациями. Некоторые специалисты предпочитают вообще не сообщать об обнаруженных недостатках, опасаясь, что их действия будут восприняты как незаконные.

Кроме того, сейчас организации не обязаны рассматривать сообщения об уязвимостях, если они поступили напрямую от исследователя, а не через Cert.lv. Из-за этого важная информация может оставаться без внимания, что создает дополнительные риски для кибербезопасности.

Поправки находятся на общественном обсуждении до конца августа.

Предложенные изменения появились спустя несколько месяцев после резонансного дела изобретателя Раймонда Скурулса. Он обнаружил уязвимость в IT-системе CSDD, сообщил о ней и попросил выплатить ему 1000 евро за проведенную проверку. Суд квалифицировал его действия как вымогательство и назначил штраф в размере 4290 евро.

Скурулс обжаловал приговор в Верховном суде. Решение о принятии его кассационной жалобы к рассмотрению пока не принято.