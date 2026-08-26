Министерство сообщения поручило операторам мобильной связи в сотрудничестве с ГАО "Латвийский государственный центр радио и телевидения" (ЛГЦРТ), ООО "Tet" и Министерством сообщения до 11 сентября этого года подготовить план действий по обеспечению устойчивости связи в чрезвычайных обстоятельствах.

Целью плана действий будет улучшение покрытия мобильной связи в кризисных ситуациях и оперативное восстановление связи. В то же время, по мнению министра, важно укреплять потенциал Центра управления кризисами и его способность координировать сотрудничество различных служб и учреждений в чрезвычайных ситуациях.

План действий по укреплению устойчивости отрасли связи будет охватывать как возможности совершенствования регулирования, так и необходимые меры и инвестиции в укрепление критической инфраструктуры.

В министерстве подчеркивают, что электронная связь в наши дни - это не просто коммерческая услуга - в чрезвычайных ситуациях она является частью критической инфраструктуры государства. В случаях, когда люди не могут связаться с близкими, получить актуальную информацию или при необходимости дозвониться до оперативных служб, затрагивается не только доступность услуг, но и общественная безопасность.

Учитывая, что мобильная связь является услугой, предоставляемой частными коммерсантами, и государство не устанавливает конкретные технические решения для каждой базовой станции, вовлеченные стороны должны договориться о мерах, которые в будущем обеспечат более высокий уровень непрерывности услуг.

Во время встречи стороны также обсудили развитие решения для национального роуминга в чрезвычайных ситуациях. Это решение позволило бы в случаях, когда сеть одного оператора на конкретной территории не работает, а инфраструктура другого оператора продолжает функционировать, использовать доступную сеть независимо от первоначального оператора клиента.