Во время работ по модернизации инфраструктуры информационных систем Госагентства социального страхования (VSAA) с 28 августа (с 15:00) до 1 сентября включительно электронные услуги VSAA на портале Latvija.gov.lv будут недоступны.

В этот период информационная система социального страхования VSAA, другие информационные системы агентства и содержащиеся в них данные будут перенесены на новую серверную инфраструктуру.

В понедельник, 31 августа, и во вторник, 1 сентября, центры обслуживания клиентов VSAA, телефоны и электронная почта будут работать в обычном режиме.

В эти дни жители смогут получить общую информацию, а также подать документы лично или отправить их по электронной почте, если они подписаны e-Paraksts.

При этом часть привычных услуг может быть временно недоступна, если для их предоставления необходим доступ к данным в информационных системах VSAA.

Поэтому агентство рекомендует по возможности планировать посещение VSAA и оформление услуг с 2 сентября, когда предполагается восстановить работу в обычном режиме.

О возобновлении доступа к электронным и другим услугам VSAA сообщит дополнительно после завершения необходимых работ и проверок.