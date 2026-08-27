Соединенные Штаты так долго доминировали в коммерческой космической отрасли, что многие американцы воспринимают это как должное. Но это технологическое преимущество начинает ослабевать, что имеет тревожные последствия для национальной безопасности. Об этом пишут аналитики The Washington Post.

Отмечается, что два недавних события подчеркивают, что поставлено на карту. В этом месяце китайской аэрокосмической компании впервые удалось посадить ракетный ускоритель - инженерный подвиг, который ранее удавалось совершить только двум американским компаниям: SpaceX и Blue Origin, основанной владельцем Post Джеффом Безосом. Это позволяет использовать ракеты повторно, что значительно снижает стоимость космических запусков.

Тем временем Россия быстро развертывает низкоорбитальные спутники, способные передавать интернет-услуги на Землю. Эта система, получившая название "Рассвет", поможет российским войскам восстановить возможности связи и целеуказания над Украиной, которые они потеряли после того, как основатель SpaceX Илон Маск отключил их от своей службы Starlink. Москва уже запустила два спутниковых комплекса в этом году - раньше, чем ожидалось.

В условиях, когда почти равные конкуренты полны решимости повторить американский успех, сохранение лидерства поможет предотвратить будущие конфликты на космическом рубеже.

Важно, что на прошлой неделе Дональд Трамп подписал меморандум, направленный на укрепление лидерства Америки. Он поручил федеральным агентствам подготовить космическую инфраструктуру США к достижению цели - более 1000 запусков и возвращений в атмосферу ежегодно к 2030 году. Но эта весьма амбициозная цель лишь подчеркивает предстоящие трудности: Федеральное управление гражданской авиации санкционировало всего 205 коммерческих космических операций в прошлом финансовом году. В статье сказано:

"Наибольшим ограничивающим фактором сейчас являются устаревающие американские стартовые площадки, которые сталкиваются с сокращением бюджетов на техническое обслуживание, как показала недавняя оценка генерального инспектора НАСА. Решение этих проблем невозможно осуществить просто исполнительными указами. Потребуются инвестиции со стороны Конгресса".

"Конкуренция - часть сравнительного преимущества Америки. В основе американской космической индустрии всегда лежала надежда на то, что крупные ставки могут принести большую прибыль. Рекордное первичное публичное размещение акций SpaceX это подтвердило. То, чего тоталитарные технократы в Пекине и Москве никогда не смогут повторить", - добавили они.

Космическая программа РФ

Ранее капитан первого ранга запаса Андрей Рыженко заявил, что появление у россиян спутников "Рассвет" потенциально может стать серьёзной угрозой для Украины.

Он добавил, что РФ планирует довести количество спутников системы "Рассвет" до 300 уже к концу этого года. И если россиянам это удастся, то они смогут постоянно обеспечивать покрытие всего земного шара.