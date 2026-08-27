Клиенты Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD), чьи персональные данные были затронуты в результате кибератаки, теперь могут через электронные услуги CSDD самостоятельно проверить, какая именно информация оказалась в распоряжении злоумышленников.

После авторизации в своем профиле на портале e.csdd.lv пользователь может увидеть индивидуальную информацию о том, были ли его персональные данные получены хакерами. Если утечка затронула клиента, ему будут показаны категории и конкретные данные, оказавшиеся у злоумышленников.

Информация отображается именно в том виде, в каком она была извлечена во время кибератаки. В CSDD поясняют, что злоумышленники получили неструктурированные и неполные сведения из таблицы платежных квитанций.

Дирекция призывает клиентов не распространять эту информацию публично и не размещать ее в социальных сетях.

Поскольку кибератака затронула большое число клиентов CSDD, похищенные сведения потенциально могут использоваться для различных видов мошенничества. Поэтому жителям рекомендуют проявлять особую осторожность и проверять полученную информацию непосредственно на e.csdd.lv, не переходя по ссылкам из электронных писем или SMS.

CSDD также советует установить на смартфон приложение DNS ugunsmūris, разработанное CERT.LV. Оно помогает блокировать мошеннические звонки и сообщения, а также опасные интернет-сайты. Пользователям eParaksts mobile рекомендуется ознакомиться с подготовленными eParaksts рекомендациями по безопасности.

На официальном сайте CSDD создан отдельный раздел, где собрана актуальная информация о кибератаке на информационную систему дирекции и рекомендации по мерам предосторожности.

Как сообщалось ранее, в результате кибератаки на CSDD в начале августа были получены персональные данные 1,2 млн человек и сведения примерно о 200 000 юридических лиц. Утечка затронула информацию о платежах, совершенных в адрес дирекции за последние 18 лет.