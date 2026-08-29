В Пекине прошли вторые Всемирные игры роботов-гуманоидов, собравшие около двух тысяч человекоподобных машин. Роботы соревновались в беге, футболе, боксе, теннисе и других дисциплинах. Однако зрителям запомнились не только достижения техники, но и многочисленные курьезные провалы.

Особенно зрелищными оказались забеги. Гуманоиды спотыкались друг о друга, на скорости врезались в защитные маты, неожиданно теряли равновесие и буквально складывались пополам. Некоторые машины после падения уже не могли самостоятельно продолжить соревнование.

Футбол оказался слишком сложным

Не меньше проблем возникло на футбольном поле. Роботы промахивались по мячу, сталкивались как с соперниками, так и с игроками собственной команды и периодически падали без видимой причины.

В боксе происходящее временами больше напоминало комедию, чем поединок. Машины наносили удары по воздуху, теряли равновесие и даже вываливались за пределы ринга.

Не обошлось без приключений и в тяжелой атлетике: некоторые участники не справлялись со штангой и роняли ее на себя. А отдельные роботы настолько сильно отклонялись от заданной траектории, что направлялись прямо к столам судей.

Странная походка оказалась эффективной

При этом далеко не все необычные движения гуманоидов были следствием технических проблем. Некоторые роботы самостоятельно вырабатывали весьма своеобразную манеру передвижения.

Так, Tiangong Omni использовал необычный стиль бега, найденный в результате многочисленных симуляций и итераций. Со стороны движения машины могли выглядеть странно, однако именно такая техника оказалась для нее эффективной.

Были и рекорды

Игры продемонстрировали не только слабые места современной робототехники, но и впечатляющий прогресс технологий.

Одним из наиболее обсуждаемых результатов стало выступление робота Lightning. Сообщалось, что дистанцию он преодолел за 9,32 секунды — показатель, который выглядит впечатляюще даже на фоне мирового рекорда Усэйна Болта на стометровке — 9,58 секунды.

При этом напрямую сравнивать подобные результаты следует осторожно: значение имеют длина и условия конкретной дистанции, правила старта и формат соревнований.

Пекинские игры в итоге показали две стороны современной робототехники. Гуманоиды уже способны бегать, играть в командные игры и выполнять довольно сложные движения, но один неверный шаг по-прежнему может закончиться эффектным падением на глазах у зрителей.