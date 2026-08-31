Американский миллиардер Илон Маск готов разрешить Украине использовать беспилотники, оснащенные системой Starlink, для нанесения ударов по территории России. Об этом сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на источники. Однако окончательное решение, как подчеркивается, должен принять Белый дом.

По данным издания, Илон Маск обсуждал этот вопрос с бывшим министром обороны Украины Михаилом Федоровым.

При этом Маск дал понять украинской стороне, что решение об использовании Starlink для подобных операций носит политический характер, поэтому принимать его должен Белый дом, сообщили источники Financial Times.

Газета напоминает, что президент США Дональд Трамп пока не дал согласия на такое использование системы.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обращался к Маску с просьбой разрешить использование оснащенных Starlink беспилотников для нанесения ударов по пусковым установкам баллистических ракет на территории России — на расстоянии до 200 километров от украинско-российской границы.

По словам Федорова, такая возможность могла бы сыграть важную роль в защите украинских городов от российских ракетных ударов.

В интервью Financial Times Федоров отказался комментировать содержание своих переговоров с Маском. Он также не стал комментировать информацию источников издания о том, что миллиардер якобы выразил готовность разрешить Киеву использовать Starlink при нанесении дальних ударов по территории России.

Бывший министр обороны Украины также не ответил на вопрос о том, планирует ли он встречу с Маском. Федоров лишь сообщил, что продолжает поддерживать с ним контакты.

Таким образом, речь пока не идет о принятом решении: по данным Financial Times, Маск готов предоставить такую возможность, однако считает, что разрешение на использование Starlink для ударов по территории России должно исходить от американских властей. На данный момент президент США Дональд Трамп такого согласия не дал.