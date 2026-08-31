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Непал потребовал от Meta и TikTok удалить ложные видео о наводнениях 0 341

Техно
Дата публикации: 31.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Буддийские монахи
ФОТО: Unsplash.com

Власти Непала потребовали от Meta и TikTok оперативно удалять графические и вводящие в заблуждение материалы, распространяющиеся после разрушительных наводнений и оползней. Речь идет о шокирующих изображениях, видео, созданных с помощью искусственного интеллекта, старых кадрах, выдаваемых за новые, а также мошеннических QR-кодах для сбора пожертвований.

Как сообщает The Kathmandu Post, представители правительства обсудили с компаниями необходимость ускорить реакцию на жалобы. Координатор правительственной целевой группы по регулированию социальных сетей Биджай Кумар Рой заявил, что неприемлемый контент должен удаляться сразу после получения сообщения о нарушении.

Власти также призвали Meta и TikTok усовершенствовать алгоритмы, чтобы быстрее выявлять поддельные и графические материалы. Сейчас обработка подобных жалоб может занимать от 24 до 48 часов.

По данным местных СМИ, мошенники используют трагедию и для сбора денег, размещая QR-коды с призывами помочь пострадавшим.

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Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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