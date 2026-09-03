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Рынок электромобилей Латвии: китайские автомобили завоевывают позиции 2 419

Техно
Дата публикации: 03.09.2026
Latvijas Avīze
Изображение к статье: китайские электоавто

В первом полугодии этого года в Латвии было зарегистрировано 2593 легковых электромобиля, что составило 8,3% всех регистраций легковых транспортных средств, достигнув примерно 2% от общего автопарка Латвии.

На практике в очередной раз четко подтвердилось, что существенную роль в приобретении электромобилей играет государственная поддержка, которая закончилась прошлой осенью и возобновилась этой весной, а также тенденция - среди латвийских покупателей значимое место занимает и продолжает занимать спрос на подержанные электромобили.

Общедоступные данные свидетельствуют, что 67,5% зарегистрированных в первом полугодии этого года электромобилей составили подержанные автомобили: зарегистрировано 1750 подержанных и 843 новых электромобиля. Прошлой осенью спрос на электромобили существенно снизился, что в значительной степени было обусловлено завершением программы поддержки EKII (Инструмента аукциона квот на выбросы Латвии) после исчерпания выделенного объема поддержки.

Сейчас рынок электромобилей вновь значительно оживился и возобновил рост, поскольку весной стартовала обновленная и расширенная программа государственного софинансирования EKII-2. Цель программы - продолжить сокращать выбросы парниковых газов (ПГ) в транспортном секторе путем внедрения экологически чистых автомобилей в Латвии. На этот раз на эту цель выделено 40 млн евро. Из выделенных государством средств на программу софинансирования к 31 августа уже было использовано 33%, или 13 192 610 евро.

Доступное финансирование на поддержку экологически чистого транспорта, под которым чаще всего подразумеваются именно электромобили, пока составляет 26 807 390 евро. Эксперты местного рынка подсчитали, что этих средств может хватить до апреля 2027 года. Согласно данным о регистрации автомобилей, самым популярным электромобилем в первом полугодии 2026 года стал "Toyota bZ4X" (Япония) - 97 регистраций, за ним следуют "BYD Sealion 7" (Китай) с 74 и "Lynk & Co 02" (Китай) с 52 регистрациями. В пятерку самых популярных моделей также вошли "Renault 5 E-Tech Electric" (Франция) - 43, а также "Tesla Model Y" (США) - 30 регистраций. В сегменте подержанных электромобилей при этом уверенно доминировали модели "Tesla" (США). Больше всего было зарегистрировано "Tesla Model S" - 167 автомобилей, за ним следовали "Tesla Model 3" - 139, а затем "Tesla Model Y" - 109 регистраций. Пятерку замкнули 83 "Volkswagen ID.4 Pro 150 kW" и 65 "Audi e-tron 55".

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#Латвия #рынок #Tesla #автомобили #электромобили
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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