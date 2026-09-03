Ох и любят же городские власти создавать по поводу и без повода всевозможные органы. Мало кто знает, что под эгидой Комитета по жилью сформирована Комиссия по присвоению софинансирования самоуправления города Риги для подключения к централизованной системе канализации и водопровода.

А что, неужели в столице государства Евросоюза и НАТО таковые имеются? А как же! И в общей сложности их порядка 2,5% от общего числа квартир – или около восьми тысяч.

Частные дома в удаленных или исторических микрорайонах (например, в частном секторе Болдераи, Биерини, Плескодале) до сих пор используют децентрализованные системы.

Рижская Дума предлагает жителям софинансирование на подключение к городским сетям в размере от 1000 до 2000 евро в зависимости от длины подводимых труб.

Ответственной за трубный вопрос является замначальника Жилищного управления Департамента жилища и среды Рижской Думы Кристапс Кейшс. А замом начальница Управления правового обеспечения данного Департамента, Кристине Эрмансоне.

Так что, если у вас – до сих пор водяная колонка и септик, то все вопросы к ним. Чем занята комиссия:

Рассматривает заявки физических лиц на присвоение софинансирования;

Утверждает сметы строительных работ для подключения объектов недвижимого имущества к магистральным сетям;

Утверждает расчет расходов по компенсируемому подключению.

В итоге, окончательное решение остается за муниципальным горводоканалом Rīgas ūdens.