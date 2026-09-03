В одной из информационных систем, находящихся в ведении Центра по защите прав потребителей (ЦЗПП), констатирован инцидент в области безопасности данных, сообщили агентству ЛЕТА в ЦЗПП.

Пострадавшая информационная система - "Система удаленного получения статистических данных" (СУПСД). СУПСД имеет класс безопасности C, что является самым низким уровнем риска для информационной системы. Эту систему ЦЗПП использует для обеспечения надзора за лицензируемыми коммерсантами, и она соответствует установленным в стране минимальным требованиям кибербезопасности.

СУПСД размещена в сетевой инфраструктуре, в которой установлена сенсорная система раннего предупреждения учреждения по предотвращению киберинцидентов "Cert.lv".

Проведенное на данный момент расследование свидетельствует, что в результате инцидента была получена контактная информация лицензируемых ЦЗПП субъектов: поставщиков услуг потребительского кредитования, поставщиков услуг внесудебного взыскания долгов и поставщиков комплексных туристических услуг.

Злоумышленникам стала доступна контактная информация 697 представителей коммерсантов и 34 должностных лиц ЦЗПП - имя, фамилия, адрес электронной почты и номер телефона. В большинстве случаев эта информация доступна в других публичных регистрах, например, на портале открытых данных.

В результате инцидента не были поставлены под угрозу подлежащие надзору данные, которые коммерсанты подавали в ЦЗПП.

В настоящее время пострадавшая в инциденте система закрыта. О недоступности системы ЦЗПП проинформировал всех пользователей системы.

ЦЗПП отмечает, что в нестабильной геополитической ситуации крайне важно усиливать безопасность любых технологических ресурсов, находя для этого необходимые финансовые средства, на что ранее на заседании Кабинета министров по вопросам кибербезопасности указывало Министерство экономики.