Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Взлом еще одной госконторы: утекли данные почти 700 коммерсантов 3 2566

Техно
Дата публикации: 03.09.2026
LETA
Изображение к статье: хакер

В одной из информационных систем, находящихся в ведении Центра по защите прав потребителей (ЦЗПП), констатирован инцидент в области безопасности данных, сообщили агентству ЛЕТА в ЦЗПП.

Пострадавшая информационная система - "Система удаленного получения статистических данных" (СУПСД). СУПСД имеет класс безопасности C, что является самым низким уровнем риска для информационной системы. Эту систему ЦЗПП использует для обеспечения надзора за лицензируемыми коммерсантами, и она соответствует установленным в стране минимальным требованиям кибербезопасности.

СУПСД размещена в сетевой инфраструктуре, в которой установлена сенсорная система раннего предупреждения учреждения по предотвращению киберинцидентов "Cert.lv".

Проведенное на данный момент расследование свидетельствует, что в результате инцидента была получена контактная информация лицензируемых ЦЗПП субъектов: поставщиков услуг потребительского кредитования, поставщиков услуг внесудебного взыскания долгов и поставщиков комплексных туристических услуг.

Злоумышленникам стала доступна контактная информация 697 представителей коммерсантов и 34 должностных лиц ЦЗПП - имя, фамилия, адрес электронной почты и номер телефона. В большинстве случаев эта информация доступна в других публичных регистрах, например, на портале открытых данных.

В результате инцидента не были поставлены под угрозу подлежащие надзору данные, которые коммерсанты подавали в ЦЗПП.

В настоящее время пострадавшая в инциденте система закрыта. О недоступности системы ЦЗПП проинформировал всех пользователей системы.

ЦЗПП отмечает, что в нестабильной геополитической ситуации крайне важно усиливать безопасность любых технологических ресурсов, находя для этого необходимые финансовые средства, на что ранее на заседании Кабинета министров по вопросам кибербезопасности указывало Министерство экономики.

×
#кибербезопасность
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
7
1
0
1
0
4

Оставить комментарий

(3)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: электричество
Изображение к статье: Буддийские монахи
Изображение к статье: воздушные шары
Изображение к статье: Гуманоидные роботы Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: китайские электоавто
Техно
Изображение к статье: Закон, суд
ЧП и криминал
Изображение к статье: В центре Риги устроят общий ужин за столом длиной почти 60 метров
Культура &
1
Изображение к статье: Париж
Наша Латвия
Изображение к статье: Нелегальные мигранты
Наша Латвия
1
Изображение к статье: уборка зерновых
Бизнес
1
Изображение к статье: китайские электоавто
Техно
Изображение к статье: Закон, суд
ЧП и криминал
Изображение к статье: В центре Риги устроят общий ужин за столом длиной почти 60 метров
Культура &
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео