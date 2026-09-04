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Одна утечка за другой: в Латвии требуют срочно проверить государственные IT-системы 0 58

Техно
Дата публикации: 04.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Кибератаки

ChatGPT

После серии масштабных инцидентов с безопасностью данных в государственных информационных системах омбудсмен Латвии Карина Палкова призвала государственные учреждения и самоуправления незамедлительно проверить безопасность находящихся в их ведении информационных систем и принять превентивные меры для защиты персональных данных.

Палкова подчеркнула, что государство обязано не только реагировать на уже произошедшие утечки и кибератаки, но и заранее выявлять риски. По ее словам, защита персональных данных начинается еще на этапе принятия решения о том, какую информацию собирать, как долго ее хранить и каким образом защищать.

Особое внимание омбудсмен призывает уделить системам, в которых обрабатываются данные о здоровье и персональные данные детей. В частности, речь идет о системах E-veselība и E-klase. Последствия утечки такой информации, по мнению Палковой, могут быть особенно серьезными.

Поводом для заявления стали несколько недавних инцидентов с безопасностью данных. Самым масштабным из них стала кибератака на Дирекцию безопасности дорожного движения (CSDD), в результате которой злоумышленники получили данные примерно 1,2 млн физических лиц и около 200 000 юридических лиц.

В связи с этим инцидентом Государственная инспекция данных (DVI) продолжает проверку, также ведется несколько расследований.

Омбудсмен рекомендует государственным учреждениям проверить порядок предоставления прав доступа к информационным системам, регулярность проверок их безопасности, контроль оборота данных, а также механизмы своевременного обнаружения и устранения инцидентов.

Палкова также считает необходимым тесное взаимодействие с Государственной инспекцией данных, Национальным центром кибербезопасности, CERT.LV и операторами соответствующих информационных систем.

Еще один инцидент произошел на этой неделе в Центре защиты прав потребителей (PTAC). Нарушение безопасности было обнаружено в системе удаленного получения статистических данных ASDIS.

По предварительным данным, злоумышленники получили контактную информацию представителей 697 предприятий и 34 должностных лиц PTAC — имена, фамилии, адреса электронной почты и номера телефонов.

При этом данные, связанные непосредственно с надзором за предприятиями, не были затронуты, а значительная часть полученной информации уже доступна в открытых государственных регистрах. Система ASDIS в настоящее время отключена.

В Государственной инспекции данных отмечают, что на основании имеющейся информации пока нет оснований считать инцидент в PTAC представляющим высокий риск для прав граждан.

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#Латвия #кибербезопасность #Омбудсмен
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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