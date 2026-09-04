Более 1000 добровольцев по всей Швейцарии закопали в землю свыше 2000 пар хлопковых трусов, а спустя два месяца достали их обратно. На первый взгляд эксперимент кажется абсурдным, однако за необычным методом стоит серьезное научное исследование.

Ученые хотели понять, насколько активны организмы, живущие в почве, и выяснили: на скорость разложения органического материала сильнее всего влияет то, как используется и обрабатывается конкретный участок земли.

Зачем ученым понадобились трусы

Проект Proof by Underpants («Доказательство с помощью трусов») в 2021 году запустили исследователи "Университета Цюриха" и Agroscope — федерального исследовательского центра Швейцарии в области сельского хозяйства.

Как сообщается в официальном материале Университета Цюриха «Buried Underwear Shows Land Use Is Key to Soil Health», ученые привлекли около 1000 добровольцев, которые закопали более 2000 пар белого хлопкового белья примерно в 1000 местах по всей стране. Вместе с бельем участники закладывали в почву и 12 000 чайных пакетиков.

Через два месяца все предметы нужно было выкопать, сфотографировать и вместе с образцами почвы отправить исследователям для анализа.

Фото: Priska Koller, Agroscope

Почему именно нижнее белье? Изначально ученые рассматривали обычные куски хлопковой ткани и носки, однако необычный формат эксперимента оказался гораздо привлекательнее для добровольцев. В результате удалось собрать масштабный массив данных сразу из множества регионов.

Что могут рассказать разложившиеся трусы

Смысл эксперимента заключался не в самом белье. Хлопковая ткань содержит органический материал, который постепенно разрушают бактерии, грибы, дождевые черви и другие обитатели почвы.

Чем активнее почвенные организмы, тем быстрее они разлагают хлопок.

Фото: Gabriela Brändle, Agroscope

Поэтому степень разрушения ткани стала своеобразным индикатором биологической активности почвы. Участники могли буквально увидеть, насколько сильно за два месяца изменилось белье, а ученые получили возможность сопоставить эти результаты с характеристиками конкретного участка.

Результаты исследования опубликованы 24 августа 2026 года в научном журнале Plants, People, Planet в статье Soil Health Assessment Using Buried Cotton Underpants with the Help of 1000 Citizen Scientists.

Где трусы исчезали быстрее всего

Самая высокая скорость разложения наблюдалась в частных садах. Именно там исследователи обнаружили больше органического вещества — подходящей среды для дождевых червей, грибов, бактерий и других почвенных организмов.

Фото: Nicolas Zonvi, UZH

Медленнее всего хлопок разрушался на газонах. Поля и луга заняли промежуточное положение.

Именно здесь обнаружился главный результат исследования: тип использования земли оказался наиболее важным фактором, определяющим скорость разложения белья.

То есть различия между садом, газоном, полем и лугом объясняли результаты лучше, чем большинство других изученных характеристик почвы.

При чем здесь удобрения

Исследование показало, что на скорость разложения влияли не только особенности землепользования, но и химические характеристики почвы, включая содержание питательных веществ.

Быстрое разрушение хлопка во многих случаях указывало на высокую биологическую активность и хорошее обеспечение почвы питательными элементами. Для сельского хозяйства это может быть преимуществом.

Однако ученые предупреждают: чем быстрее разлагаются трусы, тем здоровее почва — не универсальное правило.

Как отмечает руководитель проекта со стороны Agroscope Франц Бендер, в природных экосистемах, например лесах, чрезмерно высокая концентрация питательных веществ может свидетельствовать о нарушении естественного баланса. Аналогичная ситуация возможна и в садах, где слишком интенсивное разложение может указывать на избыток удобрений.

Поэтому иногда более медленное разложение вовсе не является плохим результатом.

От чего еще зависит активность почвы

На работу почвенных организмов влияют и условия окружающей среды.

Особенно важны температура и влажность. Если земля слишком холодная или сухая, микроорганизмы и другие организмы становятся менее активными, а процессы разложения замедляются.

Исследователи также отмечают, что состояние почвы во многом зависит от того, как человек с ней обращается.

Поддерживать почвенную жизнь помогают постоянный растительный покров, внесение компоста, разнообразные севообороты и разумное ограничение использования минеральных удобрений и пестицидов.

Почему эксперимент получил Шнобелевскую премию

Необычный проект оказался настолько запоминающимся, что его авторы получили Шнобелевскую премию — награду, которая отмечает исследования, способные сначала рассмешить, а затем заставить задуматься.

Для научной работы это вполне подходящий пример: идея закопать тысячи трусов звучит комично, но за ней стоит попытка создать простой и понятный способ показать людям, что происходит в почве.

Причем участниками исследования стали не только ученые. Обычные жители Швейцарии помогли собрать данные с огромной территории, превратив эксперимент в масштабный проект гражданской науки.

«Индекс трусов» для оценки почвы

Исследователи предлагают использовать результаты эксперимента для создания своеобразного «индекса трусов» — наглядного способа рассказывать о биологической активности почвы.

Идея проста: показать, насколько быстро органический материал разрушается в конкретной земле, и тем самым обратить внимание людей на то, что происходит под поверхностью.

Ведь почва — это не просто то, на чем растут растения. Она хранит воду, углерод и питательные вещества и является средой обитания огромного количества организмов. По оценкам ученых, более половины биоразнообразия планеты связано с подземными экосистемами.

Что показал необычный эксперимент

История с тысячами закопанных трусов наглядно демонстрирует: состояние почвы во многом зависит от того, как человек использует и обрабатывает землю.

При этом ученые призывают не сводить здоровье почвы к одному показателю. Быстрое разложение хлопка может свидетельствовать о высокой биологической активности и плодородии, но в некоторых экосистемах — одновременно об избытке питательных веществ.

Поэтому главное открытие эксперимента заключается не в том, что старые трусы стали научным инструментом. Гораздо важнее то, что самый неожиданный на вид метод помог сделать невидимую жизнь почвы понятной и измеримой.