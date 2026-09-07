Около 15 миллионов человек по всему миру живут в районах, которым потенциально угрожают прорывы ледниковых озер. Такие наводнения могут развиваться стремительно: огромная масса воды, льда и камней способна за короткое время обрушиться на расположенные ниже по долине населенные пункты.

Когда ледниковое озеро становится опасным

По мере таяния и отступления ледников образуется большое количество талой воды. Она может скапливаться в естественных углублениях, удерживаемая плотинами из льда, камней и других обломочных пород.

Такие природные преграды не всегда устойчивы. Если плотина разрушается, вода устремляется вниз по склону, увлекая лед, грязь и камни. Подобное явление называют прорывом ледникового озера, или GLOF.

Опасность заключается прежде всего в скорости развития событий. Разрушительный поток может быстро достигнуть поселений, дорог и мостов, находящихся в десятках километров от самого озера.

В зоне риска — миллионы людей

Исследователи под руководством Кэролайн Тейлор из Нортумбрийского университета провели глобальную оценку населения, потенциально подверженного таким наводнениям.

Ученые изучили территории в радиусе до 50 километров от ледниковых озер и пришли к выводу, что в потенциально опасных зонах живут около 15 миллионов человек.

Особенно уязвимы примерно 300 тысяч человек, проживающих менее чем в пяти километрах от ледниковых озер.

Где опасность наиболее велика

Самая сложная ситуация складывается в Высокой Азии — в Гималаях и соседних горных системах. Здесь природная опасность сочетается с высокой плотностью населения.

Среди наиболее уязвимых стран исследователи называют Индию, Пакистан, Китай и Перу. На эти четыре государства приходится более половины всех людей в мире, потенциально подверженных воздействию прорывов ледниковых озер.

Особенно примечательно положение Перу: страна занимает одно из первых мест в мире по числу людей, живущих в потенциально опасных районах.

Большое озеро — не обязательно самое опасное

Один из важных выводов исследования заключается в том, что размер ледникового озера сам по себе еще не определяет масштаб риска.

Гораздо важнее, сколько людей живет ниже по течению, насколько плотно заселена территория и насколько местное население подготовлено к стихийному бедствию.

Поэтому сравнительно небольшое озеро в густонаселенном районе иногда может представлять более серьезную угрозу, чем огромное озеро в практически безлюдной местности.

Особая тревога — Анды

Исследователи отдельно обращают внимание на Южную Америку. С 1990 года количество ледниковых озер в Андах, согласно приведенным данным, увеличилось на 93%, тогда как в Высокой Азии — на 37%.

При этом Анды изучены значительно хуже. Авторы работы считают, что мониторингу ледниковых озер в развивающихся горных регионах необходимо уделять больше внимания.

Речь идет не только о наблюдении за самими озерами. Важны системы раннего предупреждения, планы эвакуации и понимание того, куда направится поток в случае разрушения естественной плотины.

Главный вывод исследования заключается в том, что опасность определяется сочетанием двух факторов — быстро меняющейся горной среды и присутствия большого количества людей на пути возможного потока.