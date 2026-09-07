NASA ввело в эксплуатацию новую 34-метровую антенну сети дальней космической связи (Deep Space Network, DSN) в Калифорнии. Она поможет справиться с растущей нагрузкой на систему, которая обеспечивает связь с более чем 40 космическими аппаратами и готовится поддерживать будущие лунные миссии программы Artemis.

NASA продолжает модернизацию своей сети дальней космической связи (Deep Space Network, DSN), от которой зависит управление десятками космических аппаратов, работающих далеко за пределами Земли. В комплексе Голдстоун в калифорнийской пустыне начала работу новая радиочастотная антенна диаметром 34 метра, пишет Space.

Сегодня сеть DSN обеспечивает связь более чем с 40 космическими аппаратами, исследующими Солнечную систему и межзвездное пространство. Среди них — Voyager 1, Voyager 2, New Horizons и другие научные миссии NASA.

Однако в последние годы нагрузка на сеть значительно выросла. Во время миссий Artemis I и Artemis II приоритет отдавался обеспечению связи с лунными кораблями, из-за чего возможности по обслуживанию других аппаратов временно сокращались.

Менеджер Deep Space Network в Лаборатории реактивного движения NASA Брэд Арнольд признал, что агентство уже не успевает наращивать инфраструктуру такими же темпами, как растет спрос.

«Мы пытаемся увеличить пропускную способность и установить больше антенн, но не успеваем за нынешним спросом, поэтому миссиям следует ожидать меньшей доступности ресурсов», — отметил он.

По словам Арнольда, дальнейшее развитие программы Artemis еще сильнее увеличит нагрузку на сеть, поскольку пилотируемые экспедиции всегда будут иметь приоритет перед автоматическими аппаратами.

Почему DSN так важна

Deep Space Network — одна из ключевых инфраструктур NASA. Она была создана в 1963 году и с тех пор обеспечивает связь практически со всеми американскими миссиями в дальнем космосе.

Именно через DSN передавались данные во время исторической высадки экипажа Apollo 11 на Луну в 1969 году. Позднее сеть обеспечивала работу марсоходов, принимала информацию от аппаратов Voyager, подтвердивших выход в межзвездное пространство, а сегодня поддерживает множество международных космических проектов.

Дополнительную нагрузку создает и тот факт, что инфраструктурой NASA пользуются не только американские, но и зарубежные космические агентства.

Подготовка к постоянному присутствию на Луне

Развитие DSN связано не только с текущими миссиями. В 2030-х годах NASA рассчитывает создать постоянную инфраструктуру в районе южного полюса Луны. Для нее планируется развернуть отдельную сеть связи, которая обеспечит взаимодействие между всеми элементами будущей лунной базы.

Сегодня Deep Space Network включает три комплекса — в Голдстоуне (США), Мадриде (Испания) и Канберре (Австралия). В каждом работают 70-метровая антенна и несколько более компактных комплексов.

Новая антенна DSS-23, введенная в эксплуатацию 3 августа, стала пятой из шести 34-метровых антенн, строящихся в рамках программы Aperture Enhancement Project. Первой миссией, которую она обеспечила, стало сопровождение рентгеновской обсерватории Chandra.

Проект стал дороже и занял больше времени

Модернизация DSN продолжается с 2009 года, однако сроки реализации заметно увеличились.

Если первоначально стоимость проекта оценивалась в 362,4 млн долларов, то к началу 2023 финансового года ожидаемые расходы выросли примерно до 706 млн долларов. Одновременно программа отстала от первоначального графика почти на пять лет.

Завершить установку всех шести новых антенн NASA теперь рассчитывает в 2029 году, когда в Канберре заработает последняя станция DSS-33.

По мере роста числа космических миссий именно развитие сети связи становится одной из ключевых задач NASA, без которой невозможны ни новые исследования дальнего космоса, ни долгосрочные экспедиции к Луне.