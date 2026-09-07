Сегодняшняя отрасль знаний ЛР не торопится выдать некое прорывное ноу-хау вроде микрофотоаппаратов VEF-Minox, лекарства от гриппа римантадина или покрытия для космического челнока «Буран».

Тем не менее, в нашем государстве имеется:

Министерство образования и науки, коим руководит номинантка Национального объединения Илзе Индриксоне;

Латвийская Академия наук под руководством президента Иварса Калниньша;

Научный совет, коим рулит Элита Зондака (в ранге и. о.) – бывшая руководительница Департамента управления структурными фондами и контроля МОН.

А в конце августа Научный совет внес в Сейм фундаментальный отчет, который представила Инета Курземниеце – директор Департамента ведения и мониторинга исследовательских программ. Все по-взрослому в Совете – вот и департаменты свои, прямо как в министерстве…

Шесть отраслей для страны

«Цель фундаментальных и прикладных исследований – создание новых знаний и технологических знаний во всех отраслях науки», – гласят Правила Кабинета Министров N 725. Латвийским ученым предписано сосредоточиться в 6 отраслях знаний:

Инженерные науки и технологии;

Естественные науки;

Науки о медицине и здоровье;

Социальные науки;

Сельскохозяйственная, лесная и ветеринарная науки;

Гуманитарные науки и искусство.

«Программа будет осуществляться в виде открытого конкурса в рамках выделенного финансирования государственного бюджета текущего года», – обещает Научный совет. Но, дабы вести свои изыскания, отныне ученым необходимо соответствовать «основным принципам Европейского исследовательского пространства». А в него, в частности, входит «независимая международная экспертиза».

То есть априори, чтобы наши высокие умы что-то начали изобретать, им сначала надо посоветоваться с просвещенным Западом: а стоит ли?

Кстати, когда рижский профессор Соломон Аронович Гиллер в конце 1960-х руководил программой борьбы с гриппом, принципиальной установкой было именно что – не зависеть от заграницы. Хотя в то же время в американской «зоне» Форт Мэдисон тамошние светила проводили «терапевтические эксперименты» на арестантах!

Пять кругов ада

Чтобы начать что-то в сегодняшней нашей республике изучать, молодым энтузиастам, да и академическим светилам надо пройти:

Выдвижение проектов; Административную оценку; Индивидуальную оценку; Консолидированные оценки и панельные протоколы (это документы особых дискуссий – не путать с панельными домами. – прим. Н.К.); Консолидированные оценки в процентах, при коих специальные проектные «репортеры» выносят свой вердикт – и в итоге рождается либо финансирование, либо отказ в оном.

С этого момента, собственно, можно уже начинать изобретать. Если, конечно, для этого останутся силы. И желание. А и то сказать – к чему вообще что-то делать, если все упирается в бюрократическую проформу, главное в которой – тщательно подготовленные документики?

Посредники между Западом и Востоком

На латвийской науке, между тем, могут неплохо заработать иноземные «оценщики». Ведь, чтобы провести по бумагам все вышеперечисленные стадии, «экспертов ищут в базе данных Европейской Комиссии». Причем надо отыскать еще и таких, которые сами не трудятся над сходными исследованиями – дабы исключить конфликт интересов. Далее, «заключают договор; эксперт подписывает подтверждение, получает доступ к информационной системе и документации проекта».

Следовательно, даже самые прорывные тайны научного мира ЛР изначально будут на слуху у иностранных, потенциальных, конкурентов…

Но еще на этапе местного отбора должен быть фильтр: «научная квалификация руководителя проекта и главных исполнителей проекта, соответственно предоставленным описаниям жизненного пути (CV)».

То есть, абы кому грызть гранит науки – не позволят. «Оцениваются возможные риски и разрабатывается план их устранения или уменьшения негативного эффекта».

Рядом с румынами и болгарами

Каковы же шансы местных ученых протиснуться сквозь игольное ушко Научного совета? В 2025 году было подано 615 перспективных разработок, из них одобрили 56, т. е. 9,1%.

С высоких трибун глаголят о приоритете высоких технологий. А по факту, в 2021-25 гг. было внесено 858 потенциальных открытий в сфере инженерных знаний, а профинансировали только 84.

В 2025 году на естественные науки выдали 4 199 996 евро – почти ровненько столько же, сколько совместно на социальные знания (2 099 999 евро) и гуманитарные знания и искусствоведение (2 099 992 евро).

Это немудрено: ведь на исследования и разработки (R&D) Латвия тратит около 0,9% от ВВП. Тогда как средний показатель по Евросоюзу составляет примерно 2,2%-2,3% от ВВП. Лидерами выступают Швеция (около 3,6%) и Бельгия (3,4%).

В пересчете же на одного жителя, государственные расходы Латвии составляют лишь чуть более 100 евро в год. В среднем по ЕС этот показатель исчисляется сотнями евро (в Люксембурге и Дании – более 500–700 евро на человека). По данному критерию Латвия также соседствует с Болгарией и Румынией – на дне общеевропейской турнирной таблицы…

Вузы впереди академиков

Если же молодые специалисты желают делать хоть какую-то карьеру в сегодняшней Латвии, то им желательно получить привязку к определенному высшему учебному заведению. Ибо именно они являются лидерами по финансированию в 2021-25 гг. Так, Латвийский университет получил 26,6 млн евро, а Рижский технический университет – 17,4 млн евро.

Соответственно, аутсайдером стал научно-исследовательский Институт математики и информатики – 2,5 млн евро. Кстати, именно этой структуре подлежит «право первой ночи» по управлению доменами национального уровня lv – вот, видимо, поэтому в нашей, хранимой Богом, Латвии, в последнее время одна за другой гавкаются информационные системы государственного масштаба…

В заботах о демократии

Ради примера, расскажем, про что нынче получают средства в науке ЛР. Вот доктор Ивета Пузо получила грантик в 300 000 евро, на период до 31.12.2028 – по теме «Заботы о демократии. Рожденные жизнью практики в геополитической неясности».

Предполагается изучить «общинные сети в Латгалии, анализируя их значимость в социальной устойчивости региона». Есть два научных эксперта – из Италии и Финляндии.

По итогам, предполагается 3 научных статьи, 3 «совокупности данных» и одно «сообщение политики действий» (аналитическая записка). А воспользоваться этим смогут и люди в погонах, ибо, кроме прочего, это исследование идет по номинации «военная наука»!

Остатки сладки

Вообще же практика показывает, что в Латвии на науке снять финансовые пенки – проблематично. Так, например, по итогам 2025 года остаток неизрасходованных средств по фундаментальным и прикладным исследованиям составил всего 310 701 евро 71 цент, а «несоответственно использованное финансирование» – 36 400 евро 9 центов.

В таковое вошли, к примеру, «амортизационные затраты на оборудование», «командировочные расходы».