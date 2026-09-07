Рост популярности искусственного интеллекта усиливает нагрузку не только на энергосистему, но и на водные ресурсы. Хотя сегодня дата-центры используют менее 1% воды в США, эксперты предупреждают: в засушливых регионах проблема может быстро обостриться, если не изменить подход к строительству и охлаждению вычислительных центров.

Пока технологические компании строят все больше дата-центров для развития искусственного интеллекта, в США усиливаются протесты местных жителей. В Техасе, Аризоне и Нью-Мексико люди требуют ограничить строительство новых объектов, опасаясь роста потребления воды и электроэнергии, пишет Live Science.

Главная причина споров — охлаждение мощных серверов. Современные процессоры для ИИ способны нагреваться примерно до 80 градусов Цельсия, поэтому их необходимо постоянно охлаждать. Во многих дата-центрах для этого до сих пор используется вода, часть которой испаряется в процессе охлаждения.

Сколько воды на самом деле потребляет ИИ

Вокруг этой темы появилось множество противоречивых утверждений. Одно из самых известных — что один запрос к чат-боту требует около 500 миллилитров воды.

Однако автор этого исследования, специалист Калифорнийского университета Шаолэй Жэнь, сегодня признает, что эта оценка уже устарела. Современные языковые модели стали значительно эффективнее.

Например, в 2025 году Google сообщила, что обработка одного запроса средней длины к чат-боту Gemini требует примерно пяти капель воды.

Но проблема заключается не столько в расходе на один запрос, сколько в их количестве. Миллиарды обращений к ИИ ежедневно превращают даже небольшие объемы воды в весьма заметное потребление.

Пока проблема локальная, но она быстро растет

По оценкам исследователей, в 2023 году дата-центры США использовали около 66 миллиардов литров воды, что составляет менее 1% общего водопотребления страны.

Однако развитие искусственного интеллекта меняет ситуацию. Группа исследователей под руководством специалиста Корнеллского университета Фэнци Ю прогнозирует, что уже к 2030 году американские дата-центры смогут ежегодно потреблять от 731 миллиарда до 1,125 триллиона литров воды.

Верхняя оценка сопоставима с годовым объемом питьевой воды, который потребляет весь Нью-Йорк.

При этом специалисты подчеркивают, что проблема зависит прежде всего от региона. В районах, богатых водными ресурсами, такой рост окажется менее заметным. А вот для Аризоны, Нью-Мексико и Южной Калифорнии дополнительная нагрузка может стать серьезным вызовом.

Вода расходуется не только внутри дата-центров

Исследователи обращают внимание на важную деталь: водный след искусственного интеллекта складывается не только из охлаждения серверов.

Большие объемы воды расходуются и при производстве электроэнергии, особенно на угольных и газовых электростанциях, где вода используется для охлаждения турбин.

Именно поэтому переход на солнечную и ветровую энергетику, практически не требующую воды во время эксплуатации, способен значительно сократить общий водный след искусственного интеллекта.

Фэнци Ю также считает, что новые дата-центры стоит строить в регионах, где достаточно возобновляемой энергии и нет хронического дефицита воды.

По его оценке, грамотный выбор площадок вместе с другими мерами способен уменьшить будущий водный след ИИ почти на 86%.

Новые технологии уже снижают расход воды

Одновременно меняются и сами системы охлаждения.

Если раньше основным способом оставалось испарительное охлаждение, при котором вода неизбежно теряется, то современные центры обработки данных все чаще используют жидкостное охлаждение.

В таких системах вода циркулирует по замкнутому контуру непосредственно возле процессоров и практически не расходуется.

Кроме того, современные процессоры NVIDIA способны работать при значительно более высоких температурах. По словам представителей компании, если температура окружающего воздуха не превышает примерно 45 градусов, во многих случаях достаточно обычного воздушного охлаждения без дополнительного расхода воды.

Инженеры также тестируют еще более эффективные решения — от иммерсионного охлаждения, при котором серверы полностью погружаются в специальную жидкость, до размещения дата-центров под водой. Правда, последний вариант значительно усложняет обслуживание оборудования.

Компании ставят новые экологические цели

Крупнейшие технологические компании уже пересматривают свои экологические стратегии.

Amazon Web Services намерена к 2030 году стать «водоположительной» компанией — возвращать окружающей среде больше воды, чем используется в работе дата-центров.

Google планирует к тому же сроку компенсировать 120% потребляемой пресной воды с помощью проектов по восстановлению водных ресурсов.

Кроме того, некоторые компании уже используют тепло серверов для отопления жилых домов через системы централизованного теплоснабжения, что позволяет дополнительно повысить энергоэффективность дата-центров.

Эксперты считают, что влияние искусственного интеллекта на водные ресурсы будет определяться не одной технологией, а совокупностью решений — где строятся дата-центры, какую электроэнергию они используют и какие системы охлаждения применяются.

По мере роста индустрии искусственного интеллекта вопрос потребления воды становится не менее важным, чем энергопотребление, однако современные технологии уже позволяют значительно сократить эту нагрузку при грамотном проектировании новых дата-центров.