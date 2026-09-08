Жителей Евросоюза ждут заметные изменения в Google. Компания перестраивает поисковую выдачу, чтобы выполнить требования европейского законодательства и избежать новых претензий со стороны Брюсселя. В самом Google предупреждают: результатом может стать ухудшение привычного сервиса.

Американская компания Google начала в странах ЕС масштабную перестройку поисковой выдачи. Изменения связаны с требованиями европейского Закона о цифровых рынках (Digital Markets Act, DMA), который должен ограничить преимущества крупнейших интернет-платформ перед конкурентами.

Особенно заметными перемены могут оказаться при поиске отелей, авиабилетов, ресторанов и других услуг.

Что изменится в поиске

Одно из главных требований европейских регуляторов заключается в том, чтобы Google не предоставлял собственным сервисам преимущество перед конкурирующими площадками.

Поэтому компания меняет расположение и содержание специальных блоков в поисковой выдаче. Больше возможностей должны получить сервисы-посредники, в том числе сайты бронирования гостиниц и путешествий.

Одновременно из некоторых блоков Google исчезнет часть информации, которую пользователь раньше мог увидеть непосредственно в поиске. В частности, речь идет об актуальных ценах и других данных, поступающих напрямую от отелей, авиакомпаний и поставщиков услуг.

В результате человеку может чаще потребоваться переходить на сторонние сайты, чтобы найти нужную информацию или сравнить предложения.

Google: такого ухудшения еще не было

В Google реформой недовольны. Компания утверждает, что выполнение требований европейских регуляторов может привести к самому значительному ухудшению качества поискового сервиса за 29-летнюю историю Google.

Компания также утверждает, что уже внесенные ради выполнения DMA изменения негативно сказались на европейском бизнесе. По оценке Google, прямой трафик с поиска на сайты гостиниц, авиакомпаний и других поставщиков услуг сократился примерно на 30%.

Логика компании заключается в том, что дополнительные возможности получают крупные посредники, тогда как непосредственным поставщикам услуг становится сложнее привлекать клиентов прямо через Google.

Почему ЕС требует перемен

У Еврокомиссии другая позиция. Европейские власти считают, что Google обладает настолько сильными позициями на рынке интернет-поиска, что способен направлять пользователей прежде всего к собственным сервисам.

DMA как раз должен заставить крупнейшие цифровые платформы обеспечить более равные условия для конкурентов.

Спор вокруг Google продолжается уже не первый год и сопровождается расследованиями и крупными штрафами. Поэтому нынешние изменения — не просто эксперимент компании, а попытка привести поисковую систему в соответствие с европейскими правилами и снизить риск новых санкций.

Что заметит обычный пользователь

Для жителей Латвии изменения имеют непосредственное значение, поскольку правила распространяются на весь Евросоюз.

При поиске гостиницы, авиабилета или другой услуги привычная страница Google может выглядеть иначе. Пользователям могут чаще показывать предложения сторонних сервисов, а для получения подробной информации придется совершать дополнительные переходы.

При этом конечный эффект реформы пока не очевиден. Брюссель рассчитывает, что она усилит конкуренцию и расширит выбор потребителей. Google, напротив, утверждает, что европейские пользователи получат менее удобный продукт.

ЕС пытается сделать интернет-поиск более конкурентным, но цена этих перемен может оказаться неожиданной для пользователей. Если прогноз Google оправдается, европейцы получат больше выбора между сервисами, однако сам поиск станет менее информативным и потребует больше действий. Главный вопрос теперь в том, удастся ли Брюсселю усилить конкуренцию, не пожертвовав удобством миллионов пользователей.