Частные спутниковые группировки и искусственный интеллект стремительно меняют систему наблюдения за Землей. Новые технологии позволяют быстрее получать и анализировать изображения нашей планеты, однако одновременно создают новые риски для безопасности, конфиденциальности и доверия к данным.

Именно этим вопросам посвящен новый доклад Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), пишет Space.

Авторы исследования отмечают, что развитие спутниковых технологий, облачных вычислений и ИИ сделало спутниковые данные значительно доступнее. При этом одни и те же системы могут использоваться как в гражданских целях — например, для мониторинга стихийных бедствий или незаконного рыболовства, — так и для отслеживания военной активности.

«Развитие оптических систем, фотоники, облачных вычислений и искусственного интеллекта сделало спутниковые данные более качественными и доступными. Однако такое сочетание технологий несет и риски, в том числе для национальной безопасности и конфиденциальности», — говорится в докладе ОЭСР.

Еще одна проблема — распространение фальшивых или намеренно искаженных спутниковых изображений. В ОЭСР предупреждают, что такие материалы способны подорвать доверие к данным дистанционного зондирования.

По словам представителей космической компании Space42, главным изменением последних лет стал переход от небольшого числа крупных спутников к многочисленным специализированным аппаратам. Особенно активно развиваются радиолокационные спутники (SAR), которые способны получать изображения ночью и сквозь облака.

Одновременно растет роль искусственного интеллекта. Современные спутники производят настолько большие объемы информации, что обработать их вручную уже невозможно. Алгоритмы позволяют быстро обнаруживать изменения на местности, помогая оперативно реагировать на наводнения, природные катастрофы и другие чрезвычайные ситуации.

Эксперты также отмечают быстрый рост коммерческого сектора. Если раньше дистанционное зондирование почти полностью контролировали государственные космические агентства, то сегодня все большую роль играют частные компании, а государственные структуры все чаще используют их данные.

Следующим этапом развития станет применение искусственного интеллекта непосредственно на спутниках. Это позволит анализировать снимки еще на орбите и передавать на Землю уже готовые результаты вместо огромных массивов данных.

При этом специалисты подчеркивают, что вместе с развитием технологий необходимо уделять больше внимания защите информации, предотвращению дезинформации и подготовке специалистов, способных не только использовать ИИ, но и критически оценивать результаты работы алгоритмов.