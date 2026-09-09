Google инвестирует не менее 13 млрд евро в цифровую инфраструктуру Финляндии. Компания построит новые дата-центры для развития искусственного интеллекта и рассчитывает, что проект создаст десятки тысяч рабочих мест.

Американская компания Google объявила о масштабной инвестиционной программе в Финляндии. В течение ближайших двух лет она намерена вложить не менее 13 млрд евро в развитие инфраструктуры, необходимой для работы сервисов искусственного интеллекта.

В компании называют этот проект крупнейшей инвестицией Google в Европе. Средства направят на строительство новых дата-центров и другой цифровой инфраструктуры, которая будет обеспечивать работу сервисов компании, включая ИИ-ассистента Gemini.

Часть инвестиций также пойдет на развитие проектов в сфере экологически чистой энергетики. Это связано с тем, что современные центры обработки данных требуют огромных объемов электроэнергии, поэтому технологические компании все чаще одновременно инвестируют и в энергетику.

Кроме того, Google намерена финансировать специальные фонды поддержки природы и местных сообществ. Средства планируется направить на сохранение биоразнообразия, образовательные программы, научные исследования и развитие профессиональных навыков.

Для Финляндии проект означает не только появление новой инфраструктуры, но и значительный экономический эффект. По оценке Google, инвестиции будут ежегодно увеличивать ВВП страны примерно на 3,6 млрд евро и помогут поддерживать более 37 тысяч рабочих мест.

За последние годы страны Северной Европы становятся все более привлекательными для строительства дата-центров благодаря надежной энергетической системе, прохладному климату и высокой доле электроэнергии из низкоуглеродных источников. На фоне стремительного развития искусственного интеллекта спрос на такие объекты продолжает быстро расти.

Инвестиция Google подтверждает, что Финляндия становится одним из ключевых европейских центров развития инфраструктуры для технологий искусственного интеллекта.