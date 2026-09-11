Рекордное слияние черных дыр, которое поставило под сомнение существующие астрофизические модели, может объясняться эффектом гравитационного линзирования. Новое исследование предполагает, что объект лишь казался значительно массивнее, чем был на самом деле.

Сигнал гравитационных волн GW231123, связанный с рекордным слиянием черных дыр общей массой около 225 масс Солнца, мог оказаться результатом космической оптической иллюзии, а не свидетельством нарушения известных законов астрофизики. К такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного в журнале The Astrophysical Journal Letters, пишет Gizmodo.

Ученые предполагают, что гравитационные волны могли подвергнуться гравитационному линзированию — искажению под воздействием массивного объекта между источником сигнала и Землей. В результате событие выглядело гораздо более масштабным, чем было в действительности.

«Наблюдаемые большие массы становятся понятными. Кроме того, такая интерпретация не требует предполагать необычно высокие скорости вращения», — отметила соавтор исследования Срашти Гоял из Института Альберта Эйнштейна.

Первоначально астрономов озадачило то, что массы двух слившихся черных дыр оценивались в 137 и 103 массы Солнца. Такие значения попадают в так называемую «зону парной нестабильности», где, согласно современным моделям эволюции звезд, черные дыры образовываться не должны.

По новой модели, линзирование изменило характеристики зарегистрированного сигнала. Если учесть этот эффект, то масса образовавшейся после слияния черной дыры могла составлять около 140 масс Солнца, а не 225. В таком случае событие уже не противоречит существующим теориям.

Исследователи считают, что гравитационные волны, подобно свету, могут испытывать эффекты линзирования, дифракции и интерференции. По их расчетам, подобное искажение мог создать компактный массивный объект внутри более крупного гравитационного поля, например галактики.

При этом авторы подчеркивают, что их работа не доказывает, что именно такой сценарий произошел в случае GW231123. Речь идет о правдоподобной гипотезе, которую теперь предстоит проверить будущими наблюдениями.

По мнению ученых, если существование линзированных гравитационных волн подтвердится, это откроет новые возможности для изучения черных дыр, галактик и фундаментальных законов физики.