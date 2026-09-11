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Фильм о Маске вызвал скандал еще до премьеры: миллиардер грозит судебным иском 0 24

Техно
Дата публикации: 11.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Илон Маск
ФОТО: twitter

За несколько дней до премьеры документального фильма «Маск» на Венецианском кинофестивале адвокат предпринимателя направил его создателям юридическое предупреждение. В команде режиссера обвинения отвергли, сославшись на свободу слова и право критически исследовать деятельность публичных фигур.

Документальный фильм об Илоне Маске оказался в центре конфликта еще до своей премьеры. Адвокат предпринимателя направил официальное юридическое предупреждение авторам картины, заявив, что она наносит ущерб репутации главы Tesla и SpaceX.

Письмо, датированное 3 сентября, адвокат Алекс Спиро направил продюсеру компании Jigsaw Productions, основанной режиссером Алексом Гибни — обладателем премии «Оскар».

В документе утверждается, что авторы фильма изначально подошли к работе с заранее сформированным мнением о Маске, а не стремились к объективному расследованию.

Кроме того, защита предпринимателя заявляет, что режиссер отказался проверять изложенные в фильме факты совместно с самим Маском или его ближайшим окружением.

«Этот проект начинался не как расследование. Он начинался с уже готового вывода», — говорится в заявлении адвоката.

Юридическое предупреждение направлено не только режиссеру и продюсерской компании, но и организациям, участвующим в распространении фильма, включая HBO, Bleecker Street и Universal.

Несмотря на претензии со стороны Маска, премьера фильма состоялась во вторник на Венецианском кинофестивале. Картина была тепло принята публикой, удостоившись продолжительных оваций, а также получила положительные отзывы кинокритиков.

Фильм рассказывает о карьере предпринимателя, родившегося в ЮАР, а также затрагивает его личную жизнь. В частности, авторы уделяют внимание детству Маска и его семье, включая информацию о 14 детях, рожденных в отношениях с несколькими женщинами.

Создатели фильма отвергают обвинения в предвзятости.

В ответ на претензии компания Jigsaw Productions заявила, что критическое исследование деятельности влиятельных общественных деятелей защищено Первой поправкой к Конституции США, гарантирующей свободу слова.

В компании также подчеркнули, что это право должно распространяться на всех американцев, включая партнеров Илона Маска, который сам неоднократно называл себя сторонником абсолютной свободы слова.

Пока речь идет лишь о юридическом предупреждении. Информации о том, что Маск или его представители уже подали иск в суд, на данный момент нет.

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#Илон Маск #кинофестиваль #Tesla #spacex #свобода слова
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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