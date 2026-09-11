Чем крупнее компания, тем увереннее за свое рабочее место могут чувствовать себя ее сотрудники. И в целом в Латвии в настоящее время существует очень низкий риск того, что работники будут заменены инструментами и решениями искусственного интеллекта (ИИ).

В ходе опроса предприятий, проведенного разработчиком систем управления бизнесом и бухгалтерского учета Jumis Pro, выяснилось, что 44,9% компаний даже не допускают мысли об использовании ИИ вместо людей, а еще 16,5% респондентов могли бы «принять на работу» умное цифровое решение только в крайней ситуации – если не смогут найти подходящего работника или не смогут позволить себе нанять нужного специалиста.

Из всех опрошенных предприятий только 26,1% рассмотрели бы возможность доверить выполнение рабочих задач инструментам ИИ, но и то только при условии, что они развиты на должном уровне и способны полноценно заменить человека, взяв на себя все выполняемые им обязанности. В пользу технологий высказалась лишь каждая двадцатая компания, где уже сейчас некоторые штатные единицы ликвидированы и вместо работников работают инструменты ИИ.

«Результаты опроса подтверждают наблюдение, что в настоящее время возможности ИИ наиболее активно осваивают небольшие предприятия, так как в них расходы на рабочую силу составляют очень большую часть их расходов, поэтому для укрепления конкурентоспособности важно экономить везде, где это возможно. Инструменты ИИ предоставляют такую возможность, поскольку подписка на них обходится значительно дешевле расходов на найм одного штатного сотрудника. Другой вопрос - качество работы, выполняемой ИИ, и способность полностью заменить человеческий труд, но, очевидно, компании учатся справляться с этими вызовами», - комментирует результаты руководитель Jumis Pro Виестурс Слайдиньш.

Наиболее открыты для внедрения инструментов ИИ малые коммерсанты. В 8% всех компаний с численностью сотрудников от 5 до 10 человек эти технологии уже заменяет как минимум одного работника, и еще 35% респондентов готовы склониться в их пользу, как только они смогут полноценно выполнять обязанности сотрудников. Категорически отвергает такую идею лишь треть опрошенных представителей малого бизнеса.

Для сравнения, в компаниях, где работает более 50 человек, из-за инструментов ИИ еще не ликвидировано ни одного рабочего места, и такую возможность рассматривают лишь 8% опрошенных. В свою очередь, мысль о замене людей компьютерными программами категорически отвергают 69% респондентов.

Более умеренный взгляд на роль ИИ наблюдается на средних предприятиях. В компаниях с числом занятых 11–20 человек внедрение инструментов ИИ рассмотрели бы 21%, если бы они могли полноценно заменить работников, и 20%, если бы не смогли найти подходящего специалиста. Даже не рассматривали бы такую возможность 55%.

В компаниях с числом сотрудников от 21 до 50 эти показатели очень похожи, соответственно 20%, 10% и 49%. Обязанности коллеги инструментам ИИ в обеих группах доверили бы лишь 3% респондентов.

Исследование проводилось в конце августа 2026 года путем опроса 176 крупных, средних и малых предприятий Латвии.