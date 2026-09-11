Несмотря на рекордные продажи последних месяцев, электромобили по-прежнему составляют лишь небольшую часть автопарка Латвии. Эксперты считают, что интерес покупателей растет, однако дальнейшее развитие рынка будет зависеть не только от субсидий, но и от зарядной инфраструктуры.
Рынок электромобилей в Латвии постепенно набирает обороты. Хотя по сравнению с большинством стран Евросоюза переход на электротранспорт идет медленнее, спрос на такие автомобили в последние месяцы заметно вырос, пишет Diena.
По данным Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD), на 1 июля в Латвии было зарегистрировано 16,3 тысячи полностью электрических легковых автомобилей. Это около 2% всего парка легковых машин. Еще примерно 1% составляют подключаемые гибриды, работающие как на электричестве, так и на бензине или дизеле.
По информации Eurostat, доля электромобилей среди новых регистраций в Латвии в последние годы даже немного снизилась. Тем не менее в долгосрочной перспективе рынок продолжает расти, хотя и значительно медленнее, чем в среднем по Европейскому союзу.
Для сравнения, абсолютным лидером в Европе остается Норвегия, где 95% всех новых легковых автомобилей — электрические. На втором месте находится Дания с показателем 68%.
Как отмечает руководитель отдела продаж Amserv Motors Эдгар Штурцс, интерес к электромобилям в Латвии заметно вырос, однако покупатели по-прежнему подходят к выбору очень прагматично.
По его словам, потенциальные владельцы оценивают не только стоимость автомобиля и размер государственной поддержки, но и то, насколько электромобиль подойдет для повседневных поездок.
Одним из главных стимулов остается финансовая помощь государства. Сейчас в зависимости от категории покупателя и модели автомобиля можно получить от 3 до 9 тысяч евро.
По оценке руководителя направления электромобильности Ignitis On Мариса Сиклиса, действующая программа поддержки позволяет профинансировать покупку примерно 8 тысяч электромобилей. Если этот потенциал будет полностью реализован, количество электрокаров в стране может увеличиться примерно наполовину.
Эффект от новой программы уже заметен. В июне в Латвии было зарегистрировано 744 новых электромобиля, а в июле — 881, что стало рекордным месячным показателем.
Однако эксперты считают, что одних субсидий недостаточно.
По словам Эдгарса Штурца, для дальнейшего роста необходима долгосрочная и предсказуемая политика поддержки, особенно для компаний, которые регулярно обновляют автопарк.
Еще одним препятствием остается инфраструктура. Хотя сеть зарядных станций продолжает расширяться, покупатели по-прежнему жалуются на случаи, когда отдельные станции оказываются неисправными. Именно опасения по поводу возможности зарядить автомобиль во время поездки все еще остаются одним из самых распространенных аргументов против покупки электромобиля.
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