Генетически модифицированная почка свиньи позволила 66-летнему американцу Тиму Эндрюсу прожить без процедуры искусственного очищения крови, заменяющей работу почек (диализа), девять месяцев, после чего ему пересадили человеческую почку. Об этом сообщает издание The Guardian.

Эндрюс страдал от тяжелой почечной недостаточности и имел крайне низкие шансы дождаться подходящего человеческого органа. В январе 2025 года хирурги Массачусетской больницы пересадили ему почку генетически модифицированной свиньи. Перед трансплантацией ученые внесли в геном животного 69 изменений. Они должны были снизить риск отторжения органа иммунной системой человека и защитиПть пациента от потенциально опасных свиных вирусов.

Пересаженная почка проработала 271 день – это рекордный срок для ксенотрансплантации почки свиньи живому человеку. Примерно через шесть месяцев в кровеносных сосудах органа начали развиваться повреждения, а спустя девять месяцев почку удалили. После нескольких месяцев диализа Эндрюсу пересадили почку от человека. По данным исследователей, свиная почка не вызвала появления новых антител против человеческих тканей и не помешала последующей трансплантации.

Ученые считают, что подобная технология в будущем может стать временным решением для пациентов, которые годами ждут человеческую почку. При этом специалисты подчеркивают, что пока речь идет только об одном случае и необходимы дальнейшие клинические испытания.