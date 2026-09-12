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Revolut слил мошенникам данные о своих клиентах 0 269

Техно
Дата публикации: 12.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Revolut

Британский фин-тех Revolut передал данные части клиентов мошенникам после того, как получил поддельные запросы с настоящего почтового домена государственного ведомства. Об этом сообщил TechCrunch.

На этой неделе злоумышленникам удалось получить доступ к данным клиентов Revolut. Банк сам передал информацию мошенникам после получения поддельного письма, имитировавшего запрос от госоргана.

Были скомпрометированы домашние адреса, паспорта, селфи для идентификации и истории транзакций клиентов. Как отмечает издание, Revolut признал случившееся.

Запрос в банк пришел с настоящего адреса госструктуры и содержал подлинные учетные данные, ранее прошедшие проверки Revolut. Письмо не показалось компании подозрительным, поэтому она передала запрошенную информацию о клиентах. Лишь после этого банк решил связаться с ведомством, которое, как выяснилось, никаких запросов не отправляло.

В компании заявили, что системы банка не пострадали. Тем не менее в руки мошенников попали паспорта, водительские права, селфи для верификации, имена, домашние адреса, даты рождений, адреса электронной почты, номера телефонов, IBAN и истории транзакций, включая данные о взаимодействие с биткоинами.

Revolut скрывает число пострадавших клиентов.

Блокчейн-исследователь, известный как ZachXBT, обратил внимание на инцидент и отметил, что целью мошенников стали наиболее состоятельные клиенты Revolut.

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#мошенничество #кибербезопасность
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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