Они выяснили, что сублимационная сушка, которую обычно применяют для сохранения скоропортящихся продуктов, может лечь в основу прочных и перерабатываемых марсианских построек, создаваемых на 3D-принтере. Главные компоненты — желатин и дрожжи. Результаты опубликованы в Chem Circularity. Метод требует так мало энергии, что превосходит большинство существующих технологий космического строительства. А дрожжи можно выращивать заново, даже если часть погибнет.

Первым людям на Марсе сразу придётся решать, где жить. Возводить что-либо на Красной планете куда сложнее, чем на Земле. Там почти вакуум, постоянная радиация и температура, нередко опускающаяся до −60 °C.

Состав смеси оказался простым: песок и липкое связующее. Чтобы надёжно скрепить мелкие камни, команда соединила желатин с лабораторными дрожжами. При смешивании микроорганизмы покрываются клейкими белками, похожими на те, что помогают мидиям удерживаться на подводных скалах. Затем состав выдавливают через сопло 3D-принтера в среду с низкой температурой и пониженным давлением. Вода мгновенно замерзает и переходит из льда в пар, а на выходе получается лёгкий пористый материал, напоминающий пенопласт, но при этом достаточно прочный.

Прочности хватит, чтобы построить здание высотой в 1 или 2 этажа на Земле, где сила тяжести в 3 раза выше, чем на Марсе. Значит, на Красной планете из такого материала можно без труда возвести многоэтажный дом. Об этом заявил Цзишэнь Цю, инженер Гонконгского университета науки и технологий.