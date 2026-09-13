Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Почти половина компаний в Латвии не готовы заменять сотрудников искусственным интеллектом 0 45

Техно
Дата публикации: 13.09.2026
LETA
Изображение к статье: Робот рядом с человеком в офисе

В Латвии 44,9% компаний не рассматривают возможность замены сотрудников инструментами искусственного интеллекта (ИИ), сообщили LETA разработчики системы управления бизнесом и бухгалтерией со ссылкой на проведенный опрос.

Еще 16,5% респондентов заявили, что могли бы прибегнуть к интеллектуальным цифровым решениям только в крайнем случае — если не удастся найти подходящего работника или компания не сможет позволить себе нанять необходимого специалиста.

В то же время 26,1% опрошенных компаний готовы рассмотреть передачу рабочих задач искусственному интеллекту при условии, что технологии достигнут достаточного уровня развития и смогут полноценно заменить человека, выполняя все его обязанности.

Каждая двадцатая компания уже сделала выбор в пользу технологий: в таких предприятиях некоторые штатные должности были ликвидированы, а соответствующую работу теперь выполняет ИИ.

Руководитель Jumis pro Виестурс Слайдиньш отметил, что результаты опроса подтверждают наблюдение: активнее всего возможности ИИ сейчас осваивают небольшие предприятия. Расходы на рабочую силу составляют значительную часть их затрат, поэтому для повышения конкурентоспособности им особенно важно экономить там, где это возможно.

При этом, по словам Слайдиньша, остается вопрос качества работы искусственного интеллекта и его способности полностью заменить человека, однако предприятия постепенно учатся справляться с этими проблемами.

Наиболее открыты к внедрению ИИ малые предприятия. В 8% компаний с числом сотрудников от пяти до десяти искусственный интеллект уже заменяет как минимум одного работника. Еще 35% готовы сделать выбор в пользу технологий, как только они смогут полноценно выполнять обязанности сотрудников. Около трети представителей малых предприятий категорически отвергают такую возможность.

Совсем другая ситуация наблюдается в компаниях, где работают более 50 человек. Там из-за внедрения ИИ пока не было ликвидировано ни одного рабочего места. Возможность такой замены рассматривают лишь 8% опрошенных, а 69% категорически против замены людей компьютерными программами.

Более умеренное отношение к искусственному интеллекту наблюдается в средних компаниях. Среди предприятий с 11–20 сотрудниками 21% готовы рассмотреть внедрение ИИ, если он сможет полностью заменить работников, а еще 20% — если компании не удастся найти подходящего специалиста. При этом 55% такой вариант вообще не рассматривают.

В компаниях с 21–50 сотрудниками показатели составляют соответственно 20%, 10% и 49%. В обеих этих группах по 3% респондентов уже передали искусственному интеллекту обязанности одного из сотрудников.

Опрос был проведен в конце августа 2026 года. В нем приняли участие 176 крупных, средних и малых предприятий Латвии.

×
#Латвия #работа #искусственный интеллект #роботизация #технологии #компании #опрос
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Илон Маск
Изображение к статье: зарядка электромобиля
Изображение к статье: Виестурс Слайдиньш.
Изображение к статье: космос

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: флаг Швеции
В мире
Изображение к статье: Как избавиться от синяков под глазами в домашних условиях
Люблю!
Изображение к статье: Ринкевич
Политика
2
Изображение к статье: Коллаж с дроном
В мире
Изображение к статье: драка в Верманском парке
ЧП и криминал
2
Изображение к статье: Денежная жаба по фэншуй: как выбрать и куда поставить
Люблю!
Изображение к статье: флаг Швеции
В мире
Изображение к статье: Как избавиться от синяков под глазами в домашних условиях
Люблю!
Изображение к статье: Ринкевич
Политика
2

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео