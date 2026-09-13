В Латвии 44,9% компаний не рассматривают возможность замены сотрудников инструментами искусственного интеллекта (ИИ), сообщили LETA разработчики системы управления бизнесом и бухгалтерией со ссылкой на проведенный опрос.

Еще 16,5% респондентов заявили, что могли бы прибегнуть к интеллектуальным цифровым решениям только в крайнем случае — если не удастся найти подходящего работника или компания не сможет позволить себе нанять необходимого специалиста.

В то же время 26,1% опрошенных компаний готовы рассмотреть передачу рабочих задач искусственному интеллекту при условии, что технологии достигнут достаточного уровня развития и смогут полноценно заменить человека, выполняя все его обязанности.

Каждая двадцатая компания уже сделала выбор в пользу технологий: в таких предприятиях некоторые штатные должности были ликвидированы, а соответствующую работу теперь выполняет ИИ.

Руководитель Jumis pro Виестурс Слайдиньш отметил, что результаты опроса подтверждают наблюдение: активнее всего возможности ИИ сейчас осваивают небольшие предприятия. Расходы на рабочую силу составляют значительную часть их затрат, поэтому для повышения конкурентоспособности им особенно важно экономить там, где это возможно.

При этом, по словам Слайдиньша, остается вопрос качества работы искусственного интеллекта и его способности полностью заменить человека, однако предприятия постепенно учатся справляться с этими проблемами.

Наиболее открыты к внедрению ИИ малые предприятия. В 8% компаний с числом сотрудников от пяти до десяти искусственный интеллект уже заменяет как минимум одного работника. Еще 35% готовы сделать выбор в пользу технологий, как только они смогут полноценно выполнять обязанности сотрудников. Около трети представителей малых предприятий категорически отвергают такую возможность.

Совсем другая ситуация наблюдается в компаниях, где работают более 50 человек. Там из-за внедрения ИИ пока не было ликвидировано ни одного рабочего места. Возможность такой замены рассматривают лишь 8% опрошенных, а 69% категорически против замены людей компьютерными программами.

Более умеренное отношение к искусственному интеллекту наблюдается в средних компаниях. Среди предприятий с 11–20 сотрудниками 21% готовы рассмотреть внедрение ИИ, если он сможет полностью заменить работников, а еще 20% — если компании не удастся найти подходящего специалиста. При этом 55% такой вариант вообще не рассматривают.

В компаниях с 21–50 сотрудниками показатели составляют соответственно 20%, 10% и 49%. В обеих этих группах по 3% респондентов уже передали искусственному интеллекту обязанности одного из сотрудников.

Опрос был проведен в конце августа 2026 года. В нем приняли участие 176 крупных, средних и малых предприятий Латвии.