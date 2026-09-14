Вода на Луне действительно существует, однако ее запасов может оказаться недостаточно для крупных постоянных поселений. Новое исследование показывает, что именно вода, а не энергия, может стать главным ограничением будущей колонизации спутника Земли.

Обнаружение льда в постоянно затененных кратерах у полюсов Луны породило планы создания сначала научных баз, а затем и полноценных городов. Однако новое исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Space Technologies, ставит под сомнение возможность появления на Луне крупных поселений.

Ученые попытались оценить, насколько долго смогут существовать лунные города с населением 100 тысяч и 1 миллион человек, если использовать известные сегодня запасы воды и современные технологии ее переработки.

Исследователи отмечают, что с энергоснабжением серьезных проблем возникнуть не должно. На краях полярных кратеров находятся участки, которые почти постоянно освещаются Солнцем. Их иногда называют «пиками вечного света». Здесь можно разместить крупные солнечные электростанции мощностью до 3 гигаватт, а в перспективе даже наладить производство солнечных панелей из местного кремния.

Это открывает возможности не только для научных станций, но и для промышленности. В частности, авторы исследования допускают, что рядом с такими солнечными площадками могут появиться энергоемкие центры обработки данных для искусственного интеллекта.

Главной проблемой остается вода.

По самым оптимистичным оценкам, в полярных кратерах Луны может находиться около 1 миллиарда тонн водяного льда. Даже если системы очистки будут возвращать в оборот 98% воды — примерно на уровне, которого сегодня удается достичь на Международной космической станции, — миллионный город сможет существовать лишь немногим более 100 лет, после чего запасы исчерпаются.

При этом многие специалисты считают, что реальное количество воды значительно меньше. Некоторые современные оценки примерно в 30 раз ниже наиболее оптимистичного сценария. В таком случае даже сравнительно небольшой город рискует столкнуться с нехваткой воды уже примерно через десять лет.

В то же время небольшие поселения выглядят гораздо реалистичнее. По расчетам ученых, лунная деревня примерно на 1000 жителей или небольшой город с населением около 10 тысяч человек смогут существовать на протяжении нескольких столетий, если эффективно перерабатывать воду.

Исследователи предлагают несколько возможных решений. Среди них — дальнейшее повышение эффективности систем очистки воды, снижение ее потребления благодаря новым технологиям, например вертикальному земледелию, доставка воды с астероидов и поиск новых запасов льда непосредственно на Луне.

Именно последний вариант авторы считают наиболее перспективным. Современные приборы способны исследовать лишь несколько метров под поверхностью, тогда как слой лунного реголита в полярных районах может достигать десятков метров и скрывать дополнительные залежи льда.

Сегодня многие проекты освоения Луны — от исследовательских баз до идей Джеффа Безоса о переносе промышленности и планов Илона Маска по строительству «саморастущих городов» — во многом зависят от ответа на один вопрос: удастся ли найти на спутнике Земли значительно больше воды, чем известно сейчас.

Вывод исследования прост: главным ресурсом для будущих лунных городов станет не энергия, а именно вода.