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Си Цзиньпин предлагает БРИКС создать «зону ИИ с открытым исходным кодом» 0 106

Техно
Дата публикации: 14.09.2026
Euronews
Изображение к статье: Путин и Си

Китай возглавит создание «зоны искусственного интеллекта с открытым исходным кодом» для стран БРИКС, заявил в воскресенье председатель КНР Си Цзиньпин на саммите 11 стран в Нью-Дели.

Китайские компании, работающие с ИИ, создают одни из лучших в мире открытых моделей искусственного интеллекта, исходный код которых доступен пользователям для адаптации, тогда как американские разработчики предпочитают закрытый подход.

Предложение, являющееся частью инициативы китайского лидера «Об открытом и инклюзивном ИИ», включает обещание «поддерживать сотрудничество в разработке и применении больших языковых моделей», говорится в стенограмме выступления Си, распространённой государственным телеканалом CCTV.

По словам Си, инициатива предусматривает также создание «специализированных исследований и программ подготовки по ИИ» для стран БРИКС с целью «формирования открытой экосистемы искусственного интеллекта».

Объединение БРИКС, в которое входят Китай, Россия и Индия, было создано в 2009 году как площадка для крупных развивающихся экономик, добивающихся большего влияния в институтах, где доминируют западные державы.

Си также призвал создать «широкую, основанную на консенсусе глобальную систему регулирования ИИ».

Ожидается, что в этом месяце Си посетит США для переговоров с президентом Дональдом Трампом; тема регулирования искусственного интеллекта, вероятно, станет одной из ключевых на фоне растущих опасений, что мир может утратить контроль над стремительно развивающейся технологией.

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#саммит #США #искусственный интеллект #технологии #Брикс #Си Цзиньпин #Китай
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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