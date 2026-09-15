Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Даешь навозную энергетику! - Навоз может стать отечественным источником топлива 1 132

Техно
Дата публикации: 15.09.2026
LETA
Изображение к статье: коровы
ФОТО: Unsplash.com

Производители молока и мяса уже производят из навоза биометан, который в перспективе может стать альтернативой дизельному топливу в собственных хозяйствах.

Однако его использование в сельхозтехнике пока сталкивается с рядом проблем - прежде всего с доступностью соответствующих тракторов, их стоимостью, а также продолжительностью работы на одной заправке. Об этом говорили участники дискуссии "Dienas Bizness", организованной в сотрудничестве с Латвийским фондом охраны окружающей среды в рамках проекта "Циркулярная экономика в предпринимательстве: возможность и конкурентоспособность".

Речь шла об использовании биометана, произведенного непосредственно в хозяйствах, для работы сельскохозяйственной техники, связанных с этим проблемах и государственной политике. При этом потенциал навоза и различных отходов как сырья для производства биометана в Латвии пока используется далеко не полностью. Показательно, что биометан уже применяется в качестве топлива как для грузовых, так и для легковых автомобилей, однако соответствующей тракторной техники пока нет.

"Да, это возможно", - ответил председатель правления предприятия смешанного сельского хозяйства ООО "Naukšēni" Юргис Крастиньш на вопрос, могут ли латвийские фермеры производить биометан из навоза собственного скота и использовать его вместо импортного дизельного топлива для сельскохозяйственной техники. Однако, по его словам, переход на биометан упирается прежде всего в затраты. ООО "Naukšēni" уже производит биометан, то есть очищенный биогаз, и закачивает его в систему газоснабжения. При этом для использования биометана в тракторах пока остается ряд практических вопросов: какова должна быть вместимость топливных баков, насколько часто придется заправлять технику и насколько далеко она сможет работать от места заправки. Последний вопрос особенно важен, поскольку тракторы нередко работают на полях, расположенных в 20-30 км от хозяйства.

×
#сельское хозяйство #Латвия #экология #энергетика #топливо
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Робот рядом с человеком в офисе
Изображение к статье: Revolut
Изображение к статье: Незаменимая почка
Изображение к статье: Дом на Марсе

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Море
Наша Латвия
Изображение к статье: Овощи
Дом и сад
Изображение к статье: Лебедь
ЧП и криминал
Изображение к статье: Сьюзен Сарандон заявила, что из-за позиции по Газе лишилась ролей в Голливуде
Культура &
Изображение к статье: Интернет-магазин
Бизнес
Изображение к статье: Эмблема БПБК
Наша Латвия
Изображение к статье: Море
Наша Латвия
Изображение к статье: Овощи
Дом и сад
Изображение к статье: Лебедь
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео