Однако его использование в сельхозтехнике пока сталкивается с рядом проблем - прежде всего с доступностью соответствующих тракторов, их стоимостью, а также продолжительностью работы на одной заправке. Об этом говорили участники дискуссии "Dienas Bizness", организованной в сотрудничестве с Латвийским фондом охраны окружающей среды в рамках проекта "Циркулярная экономика в предпринимательстве: возможность и конкурентоспособность".

Речь шла об использовании биометана, произведенного непосредственно в хозяйствах, для работы сельскохозяйственной техники, связанных с этим проблемах и государственной политике. При этом потенциал навоза и различных отходов как сырья для производства биометана в Латвии пока используется далеко не полностью. Показательно, что биометан уже применяется в качестве топлива как для грузовых, так и для легковых автомобилей, однако соответствующей тракторной техники пока нет.

"Да, это возможно", - ответил председатель правления предприятия смешанного сельского хозяйства ООО "Naukšēni" Юргис Крастиньш на вопрос, могут ли латвийские фермеры производить биометан из навоза собственного скота и использовать его вместо импортного дизельного топлива для сельскохозяйственной техники. Однако, по его словам, переход на биометан упирается прежде всего в затраты. ООО "Naukšēni" уже производит биометан, то есть очищенный биогаз, и закачивает его в систему газоснабжения. При этом для использования биометана в тракторах пока остается ряд практических вопросов: какова должна быть вместимость топливных баков, насколько часто придется заправлять технику и насколько далеко она сможет работать от места заправки. Последний вопрос особенно важен, поскольку тракторы нередко работают на полях, расположенных в 20-30 км от хозяйства.