Польские военные с самого утра – пока безрезультатно – пытаются установить, вооружен ли дрон, найденный накануне в Западно-Поморском воеводстве, и представляет ли он угрозу, пишет RMF FM.
Военные эксперты не могут просветить дрон специальным рентгеновским прибором. Обшивка аппарата не пропускает рентгеновские лучи.
Продолжается поиск других методов для исследования и возможного обезвреживания беспилотника. Для служб очень важно, чтобы удалось полностью изучить этот аппарат, без необходимости его подрыва.
Как подчеркивают собеседники репортера RMF FM, редко случается, чтобы военный дрон был найден в таком хорошем состоянии.
"Это для нас источник знаний о российских технологиях, поэтому мы должны сделать всё, чтобы не допустить уничтожения дрона", – заявили военные.
На данный момент экспертам удалось лишь подтвердить, что находка не представляет радиологической, биологической и химической угрозы.
В понедельник о находке дрона на польском побережье сообщил вице-премьер-министр и министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш:
«Мы узнаём всё больше о дроне. Рекомендую проявлять исключительную осторожность в комментариях и анализах. На фото — настоящий объект. Всё больше данных указывают на то, что русские, вероятно, потеряли новую модель дрона типа «Гербера»».
To kolejny raz świadczy że obrona powietrzna Polski nie istnieje. Polacy widzą jak kłamał min Kosiniak- Kamysz. Systemy antydronowe ? obrony powietrznej ?? A gdzie to jest SZEF NATO?? Coś nic się nie odzywa.! Uważam że należy rozważyć opuszczenie Polski a stan i ilość schronów??— Jzef Bey. (@b_jozef29248) September 14, 2026
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