Польские военные с самого утра – пока безрезультатно – пытаются установить, вооружен ли дрон, найденный накануне в Западно-Поморском воеводстве, и представляет ли он угрозу, пишет RMF FM.

Военные эксперты не могут просветить дрон специальным рентгеновским прибором. Обшивка аппарата не пропускает рентгеновские лучи.

Продолжается поиск других методов для исследования и возможного обезвреживания беспилотника. Для служб очень важно, чтобы удалось полностью изучить этот аппарат, без необходимости его подрыва.

Как подчеркивают собеседники репортера RMF FM, редко случается, чтобы военный дрон был найден в таком хорошем состоянии.

"Это для нас источник знаний о российских технологиях, поэтому мы должны сделать всё, чтобы не допустить уничтожения дрона", – заявили военные.

На данный момент экспертам удалось лишь подтвердить, что находка не представляет радиологической, биологической и химической угрозы.

В понедельник о находке дрона на польском побережье сообщил вице-премьер-министр и министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш:

«Мы узнаём всё больше о дроне. Рекомендую проявлять исключительную осторожность в комментариях и анализах. На фото — настоящий объект. Всё больше данных указывают на то, что русские, вероятно, потеряли новую модель дрона типа «Гербера»».