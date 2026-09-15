Россия готовится к финальным испытаниям новой баллистической ракеты с дальностью полета до 800 км, причем Москва может сделать боевые пуски по Украине для проверки возможностей нового оружия.

Военный аналитик Том Карако, директор проекта по противоракетной обороне Центра стратегических и международных исследований (CSIS), считает, что новая система может представлять серьезную угрозу для украинской ПВО, передает Fox News.

"Если эта ракета с дальностью 800 км будет обладать улучшенной маневренностью, это создаст для Украины дополнительные трудности", - заявил эксперт.

По словам Карако, особую проблему могут создать маневры ракеты на конечном участке траектории. Из-за изменения направления движения оборонным системам будет сложнее точно рассчитать ее траекторию и осуществить перехват.

При этом эксперт допустил, что Россия могла разработать новую ракету не только для повышения ее характеристик, но и для более дешевого или массового производства.

Россия может испытывать оружие в Украине

Карако отметил, что во время войны граница между испытаниями и боевым применением вооружений становится менее четкой:

"Часть ранних испытаний, откровенно говоря, проводится непосредственно в полевых условиях в Украине".

Эксперт также связал появление новой ракеты с прекращением действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Карако считает, что Москва сейчас фактически заполняет нишу вооружений, которые ранее подпадали под ограничения ДРСМД.

Напомним, соглашение, заключенное США и СССР в 1987 году, запрещало наземные баллистические и крылатые ракеты дальностью от 500 до 5500 километров. США вышли из договора в 2019 году, обвинив Россию в его нарушении.

Россия наращивает производство ракет

Издание отметило, что появление новой ракеты происходит на фоне увеличения российского ракетного производства. По данным украинской разведки, объемы производства основных типов российских ракет достигли 110–120% от плановых месячных показателей.

Карако также отметил, что Россия могла начать формировать запасы ракет, оставляя часть произведенного вооружения в резерве.

"Поводов для беспокойства много", - подчеркнул эксперт.