Департамент городского развития Рижской думы столкнулся с резким ростом числа обращений, значительная часть которых, предположительно, подготовлена с помощью искусственного интеллекта. Объемные письма на десятки страниц с многочисленными аргументами и ссылками на нормативные акты создают дополнительную нагрузку на сотрудников самоуправления, сообщает отдел внешних коммуникаций Рижской думы.

В период, когда в Департаменте городского развития началась реорганизация и пересмотр ресурсов, учреждение столкнулось с критическим наплывом обращений и серьезной нагрузкой на сотрудников. По словам председателя Комитета городского развития Рижской думы Эдгара Бергхолца (AS), содержание поступающих документов свидетельствует о том, что большинство из них подготовлено с использованием инструментов искусственного интеллекта.

Бергхолц призывает незамедлительно задуматься о том, как решать подобные ситуации, а также усовершенствовать соответствующее нормативное регулирование.

Созданные с помощью ИИ обращения чаще всего отличаются большим объемом, содержат развернутую аргументацию и многочисленные ссылки на нормативные акты, которые не всегда соответствуют фактическим обстоятельствам или реальной правовой ситуации. Более того, спустя несколько дней после получения ответа в самоуправление могут поступать новые письма объемом в несколько десятков страниц.

Например, за последний год один человек подал более 100 различных обращений, связанных с объектами в Кенгарагсе. Этот же человек регулярно направляет заявления и в другие учреждения самоуправления, тем самым создавая дополнительную административную нагрузку.

По словам Бергхолца, сложившаяся ситуация стала критической. Пока в департаменте проходит реорганизация и принимаются меры по сокращению бюрократии, строительные инспекторы и юристы вынуждены тратить все больше времени на чтение объемных обращений и подготовку ответов вместо выполнения своих непосредственных обязанностей и обследования объектов.

Если раньше обращения преимущественно занимали несколько страниц, то сейчас их объем существенно вырос. Соответственно, на рассмотрение, оценку изложенной информации и подготовку ответов сотрудникам требуется значительно больше времени.

Глава Комитета городского развития считает, что необходимо внести изменения в нормативные акты и предоставить самоуправлению право использовать инструменты искусственного интеллекта для подготовки ответов на созданные с помощью ИИ письма — например, при формировании ссылок на нормативные акты.

По мнению Бергхолца, искусственно созданные объемные обращения уже сейчас перегружают работу муниципальных учреждений и создают риски для их нормальной деятельности. Он считает необходимым усовершенствовать Закон об обращениях, предоставив самоуправлению возможность не рассматривать очевидно несоразмерные и повторяющиеся запросы, а также разрешить давать краткие ответы исключительно по существу вопроса.

Кроме того, по его мнению, следует ограничить допустимый объем обращений, чтобы простые вопросы не превращались в тексты, сопоставимые по объему с научными работами.

Одним из возможных решений Бергхолц называет использование портала Latvija.gov.lv. Свободную форму обращений можно было бы заменить структурированными электронными услугами, одновременно установив ограничения на количество символов и приложений. Электронный адрес (e-adrese), в свою очередь, мог бы использоваться в качестве надежного инструмента идентификации заявителя.

Также Бергхолц считает, что чиновникам следует разрешить применять инструменты искусственного интеллекта при подготовке ответов на обращения.